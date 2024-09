Souveräner 4:0-Sieg: SV Gallneukirchen dominiert TSU Hofkirchen im Mühlkreis

Details Sonntag, 22. September 2024 11:35

Der SV Gallneukirchen setzte sich am Samstag klar gegen die TSU Hofkirchen/M. durch und gewann das Spiel in der 6. Runde der Bezirksliga Nord mit 4:0. Bereits in der ersten Halbzeit ging die Heimmannschaft in Führung und konnte diesen Vorsprung in der zweiten Hälfte deutlich ausbauen. Ein Platzverweis gegen die Gäste in der 52. Minute spielte dem Team von Gallneukirchen zusätzlich in die Karten.

Frühe Führung für die Gallinger

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und bereits in der 27. Minute sorgte Markus Beneder mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern für die erste gefährliche Aktion, doch der Ball ging knapp über die Latte. Sechs Minuten später hatte Michael Schinagl eine weitere gute Möglichkeit, doch sein Torschuss wurde im letzten Moment noch abgefälscht und ging über das Tor.

In der 38. Minute war es dann endlich soweit: Schinagl brachte den SV Gallneukirchen mit 1:0 in Führung. Nach einem präzisen Stanglpass von Thomas Gangl ließ Schinagl dem Torhüter von Hofkirchen keine Chance und schob den Ball souverän ins Netz. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause, in der die Gallinger die Partie weitgehend kontrollierten.

Entscheidung in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit einem gefährlichen Torschuss von Milan Bebök in der 47. Minute, der jedoch vom Torwart der Gallneukirchner abgewehrt wurde. Kurz darauf, in der 52. Minute, musste David Hötzendorfer von der TSU Hofkirchen nach einer Roten Karte das Spielfeld verlassen. Diese Unterzahl nutzte der SV Gallneukirchen gnadenlos aus.

In der 74. Minute erhöhte Fabian Pühringer auf 2:0. Nach einer beeindruckenden Einzelaktion von Wolfram Schmid staubte Pühringer ab und ließ dem Torhüter der Hofkirchner keine Abwehrchance. Nur vier Minuten später, in der 78. Minute, war es dann erneut Wolfram Schmid, der für den SV Gallneukirchen traf. Sein Tor zum 3:0 war ein klarer Beweis für die Dominanz der Heimmannschaft in dieser Phase des Spiels.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Christoph Reiter in der 90. Minute mit einem Eigentor. Nach einem unglücklichen Abwehrversuch landete der Ball im eigenen Netz und besiegelte somit den 4:0-Endstand für die Gallinger. Das Spiel endete ohne Nachspielzeit und der SV Gallneukirchen konnte einen klaren und verdienten Sieg feiern.

Mit diesem Erfolg untermauerte der SV Gallneukirchen seine Ambitionen in der Bezirksliga Nord und zeigte eine beeindruckende Teamleistung, während die TSU Hofkirchen/M. nach der Roten Karte und dem deutlichen Rückstand chancenlos blieb.

Bezirksliga Nord: Gallneukirchen : Hofkirchen i.M. - 4:0 (1:0)

90 Eigentor durch Christoph Reiter 4:0

78 Wolfram Schmid 3:0

74 Fabian Pühringer 2:0

38 Michael Schinagl 1:0

