SV Haslach besiegt Arnreit in spannendem Derby

In einem packenden Lokalderby der Bezirksliga Nord konnte sich der SV Haslach gegen die Union M-TEC Arnreit mit 2:1 durchsetzen. Der SVH legte eine starke Leistung an den Tag und nutzte seine Chancen effizient. Julian Friedl und Lukas Feldler erwiesen sich als Schlüsselspieler für die Gastgeber, während Arnreit trotz engagiertem Spiel den Kürzeren zog.

Feldler bringt SVH in Front

Die Partie begann vielversprechend. Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass beide Teams auf Sieg spielten. In der 4. Minute hatte Haslach die erste nennenswerte Aktion, als Torwart Dominik Neumüller einen Freistoß vor Julian Friedl klären konnte. Die Gäste zeigten sich ebenfalls wachsam, klärten einen Schuss zur Ecke, die jedoch nichts einbrachte.

In der 25. Minute war es schließlich soweit: Julian Friedl flankte zur Mitte und Lukas Feldler nahm den Ball aus etwa 20 Metern direkt und versenkte ihn unter der Querlatte zur 1:0 Führung für die Gastgeber. Die Haslacher zeigten sich nach der Führung weiter engagiert, doch bis zur Halbzeit blieb es trotz ausgeglichener Spielweise beider Mannschaften beim 1:0.

Entscheidung in Minute 79

Die zweite Halbzeit startete mit einem schwachen Schuss von Lukas Feldler, der vom Fünfer aus nicht ins Ziel traf. Die Arnreiter erhöhten den Druck und wurden in der 54. Minute belohnt. Nach einem Einwurf brachten die Gastgeber den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Jakob Simader nutzte die Gelegenheit zum 1:1-Ausgleich.

Das Spiel wurde zunehmend offener und beide Teams hatten Chancen, in Führung zu gehen. Ein Schuss von Marvin Lorenz ging jedoch weit über das Tor und ein Freistoß von Haslach landete knapp neben dem Tor. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 79. Minute: Julian Friedl, Haslachs Goalgetter, brachte seine Mannschaft mit einem unhaltbaren Schuss erneut in Führung.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Arnreiter alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des SVH hielt stand. Der Schlusspfiff ertönte nach 94 Minuten und der SV Haslach konnte sich über einen 2:1-Sieg freuen. Ein nicht unverdienter Sieg des SV Haslach, den Unterschiedsspieler Julian Friedl fixierte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Reinhold Prem (10818 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Reinhold Prem mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.