Spannender Schlagabtausch zwischen Union Julbach und Union Schweinbach endet 2:2

Die Union Julbach empfing in der 6. Runde der Bezirksliga Nord die Union Schweinbach. In einem packenden Spiel, das von Anfang an durch intensiven Einsatz und Kampfgeist geprägt war, trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Nach einem frühen Rückstand zeigten die Gastgeber eine beeindruckende Moral und sicherten sich am Ende einen mehr als verdienten Punkt.

Gäste mit Start nach Maß

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Union Schweinbach. Bereits in der dritten Minute konnte Dominik Haslinger nach einem Angriff über die rechte Seite den Ball an der Strafraumgrenze kontrollieren und unhaltbar neben dem Pfosten zum 0:1 für die Gäste abschließen. Ein bitterer Start für die Hausherren, die sich nun einem frühen Rückstand entgegenstellen mussten.

In den folgenden Minuten übernahmen die Julbacher langsam die Spielkontrolle. Ein erster Abschluss von Manuel Brandstätter landete jedoch über dem Kasten. Im Gegenzug hatte Schweinbach in der 18. Minute eine große Chance auf das 2:0, als nach einer gefährlichen Hereingabe von der rechten Seite der Ball über das Tor ging.

Die Julbacher setzten nun vermehrt auf Angriffe über die linke Seite, wo David Schlägl immer wieder für Gefahr sorgte. Ein guter Freistoßversuch von Joachim Auberger in der 26. Minute wurde von der Mauer zum Eckball abgefälscht. Trotz der Bemühungen der Heimmannschaft blieb die Schweinbacher Abwehr bis zur Halbzeit stabil und ließ wenig Zwingendes zu. Die erste Halbzeit endete mit einer schmeichelhaften Führung für die Gäste, da die Julbacher ihre Chancen nicht nutzen konnten.

Julbach macht 0:2-Rückstand wett

Nach der Pause setzte die Union Julbach alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Ein Schuss von Joachim Auberger aus dem Halbfeld in der 56. Minute ging deutlich über das Tor und stellte dennoch den ersten Abschluss in der zweiten Halbzeit dar. In der 60. Minute erhöhte Schweinbach überraschend auf 0:2, als Keeper Daniel Buchmaier eine harmlose Flanke im Strafraum fallen ließ und Simon Erhart abstaubte.

Die Julbacher gaben sich jedoch nicht geschlagen und meldeten sich in der 72. Minute eindrucksvoll zurück. Nach einem ersten Versuch von Jakob Lauss, der noch am Torhüter scheiterte, setzte Joachim Auberger erfolgreich nach und verkürzte auf 1:2. Nur vier Minuten später gelang Jakob Lauss nach einem Gestochere im Strafraum der verdiente Ausgleich zum 2:2.

Die Union Julbach drängte in der Schlussphase auf die Entscheidung. In der 89. Minute setzten die Hausherren die Gäste unter Druck und nur eine Minute später hatte Joachim Auberger den Matchball, scheiterte jedoch am großartigen Keeper Martin Gassner. In der Nachspielzeit hätte Jakob Lauss beinahe den Siegtreffer erzielt, traf jedoch nur die Stange. Nach 95 intensiven Minuten endete die Partie mit einem 2:2-Unentschieden. .

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christoph Auberger (4810 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christoph Auberger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.