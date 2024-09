USV St. Oswald/Fr. triumphiert im Lokalderby gegen SV Freistädter Bier

Details Sonntag, 22. September 2024 19:35

Im heiß ersehnten Derby zwischen dem USV St. Oswald/Freistadt und dem SV Freistädter Bier setzte sich die Heimmannschaft knapp mit 1:0 durch. In einer Partie, die von taktischen Finessen und intensiven Zweikämpfen geprägt war, erzielte Benjamin Krempl bereits in der ersten Minute das entscheidende Tor. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es beim knappen Vorsprung für die St. Oswalder, die damit ihren zweiten Tabellenplatz weiter festigten.

Blitzstart durch Krempl

Der Anpfiff des mit Spannung erwarteten Spiels ertönte und die St. Oswalder legten sofort mit hoher Intensität los. Bereits in der ersten Minute gelang Benjamin Krempl ein brillantes Tor, nachdem Filip Rezac den Ball erkämpft und in den Rückraum gepasst hatte. Krempl traf herrlich ins linke Eck und brachte den USV St. Oswald/Fr. früh in Führung.

Die Heimischen dominierten auch in den darauffolgenden Minuten das Spielgeschehen. In der 4. Minute hatte Krempl eine weitere Gelegenheit, verpasste jedoch knapp.

Die Angriffe der Heimmannschaft setzten sich fort, als in der 7. Minute über die Außenbahnen Druck gemacht wurde. Speziell Wurzer und Krempl setzten die Abwehr der Freistädter unter Druck. Auf der Gegenseite gelang es den Gästen nicht, gefährlich zu werden.

Chancenarme zweite Halbzeit

Die Partie beruhigte sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit etwas, wobei die St. Oswalder weiterhin das Spiel dominierten. In der 28. Minute kamen die Freistädter etwas besser ins Spiel, scheiterten jedoch an einer starken Fußabwehr von Stütz, die das 1:0 rettete. Eine Halbchance ergab sich für die Gäste in der 40. Minute, ohne jedoch ernsthaft Gefahr zu erzeugen.

Nur eine Minute später zeigten die St. Oswalder erneut ihre Konterstärke. Ein schneller Angriff über Koci und Rezac führte zu einer großen Möglichkeit, die Wurzer jedoch nicht am gegnerischen Torwart vorbeibringen konnte. Kurz nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit hatte Rezac erneut eine Torchance in der 63. Minute, blieb jedoch glücklos.

In der Schlussphase des Spiels gab es keine nennenswerten Ereignisse mehr. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, wobei die Defensivreihen dominierten. Die letzte erwähnenswerte Aktion war ein pfeilschneller Konter der St. Oswalder, der jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führte.

Nach 91 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die St. Oswalder konnten ihren knappen 1:0-Sieg feiern. Mit diesem Erfolg festigten sie ihren zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga Nord (OÖ) und gingen als Sieger aus diesem prestigeträchtigen Derby hervor. Die Freistädter hingegen müssen weiter an ihrer Form arbeiten, um in der Tabelle wieder Boden gutzumachen.

Bezirksliga Nord: St. Oswald/Fr. : Freistadt - 1:0 (1:0)

1 Benjamin Krempl 1:0

