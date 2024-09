Spannendes Spiel in Vorderweißenbach: Steinprofis Oepping-Peilstein siegt knapp mit 2:1

Details Montag, 23. September 2024 19:32

In der sechsten Runde der Bezirksliga Nord trafen die Union Wippro Vorderweißenbach und die Steinprofis Oepping-Peilstein aufeinander. Trotz eines frühen Führungstreffers für die Gastgeber drehte Oepping das Spiel in der zweiten Halbzeit und gewann schließlich mit 2:1. Beide Teams lieferten sich einen harten Kampf, der erst in der Schlussphase entschieden wurde.

Führung für die Union Vorderweißenbach

Die Partie begann zunächst ausgeglichen. Beide Teams tasteten sich in den ersten Minuten ab, ohne jedoch ernsthafte Torchancen zu kreieren. Erst in der 11. Minute kamen die Gäste aus Oepping-Peilstein zu ihrem ersten Abschluss, der jedoch sicher vom Torhüter der Vorderweißenbacher pariert wurde. Bereits in der 15. Minute gelang den Hausherren der erste Treffer: Nach einem langen diagonalen Ball auf Rechberger legte dieser den Ball quer auf Ondrej Svoboda, der mühelos zum 1:0 einschob.

Die Vorderweißenbacher blieben weiterhin gefährlich und kamen in der 40. Minute durch einen guten Kopfball von Svoboda beinahe zum zweiten Tor, doch der Ball ging knapp vorbei. Kurz vor der Halbzeitpause kam es zu einer Auseinandersetzung nach einem Foul, bei der sowohl Ondrej Svoboda von Vorderweißenbach als auch Andreas Magauer von Steinprofis Oepping-Peilstein die Rote Karte sahen. Mit dem Stand von 1:0 für die Gastgeber ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Steinprofis drehen das Spiel

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel zunächst zäh und fand überwiegend im Mittelfeld statt, ohne klare Torchancen auf beiden Seiten. Die Vorderweißenbacher setzten jedoch immer wieder gefährliche Akzente, so in der 65. Minute, als Berlesreiter nach einer Ecke knapp über das Tor köpfte. Doch es waren die Gäste aus Oepping-Peilstein, die in der 75. Minute zum Ausgleich kamen. Nach einer Ecke köpfte Lukas Schaubmayr den Ball in die lange Ecke zum 1:1.

Das Spiel nahm nun an Fahrt auf, und die Vorderweißenbacher hatten in der 77. Minute eine Doppelchance, bei der Rechberger den Ball nicht richtig traf und auch der Abpraller nicht verwertet werden konnte. Zwei Minuten später versuchte es ein Spieler der Gäste mit einem Schuss aus 20 Metern, der jedoch über das Tor ging. Die Schlussphase wurde besonders dramatisch: In der 88. Minute gelang Simon Schaubmeir nach einer Flanke und einem weiteren Kopfball das 2:1 für Steinprofis Oepping-Peilstein.

Die Vorderweißenbacher warfen nun nochmal alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. In der 90. Minute hatte Schwarzinger eine Top-Chance, als er sich auf der Seite durchsetzte und eine Flanke auf Ganglberger brachte, dessen wuchtiger Kopfball jedoch vom Torhüter stark pariert wurde. Die Gäste beschränkten sich mittlerweile auf Konter und verteidigten die knappe Führung mit aller Kraft. Trotz aller Bemühungen der Vorderweißenbacher blieb es beim 2:1 für die Steinprofis Oepping-Peilstein.

Mit dem Schlusspfiff in der 96. Minute endete das Spiel schließlich, und die Gäste konnten sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen. Die Union Vorderweißenbach musste hingegen eine bittere Niederlage hinnehmen, obwohl sie lange Zeit geführt hatte.

Stimme zum Spiel

Christian Schuster (Trainer Steinprofis Oepping-Peilstein):

„Es war eine sehr bescheidene Leistung von uns, wir hatten Probleme damit, unser Spiel aufzuziehen. Das Spiel war so geprägt von langen Bällen und Kampf. Meines Erachtens nach war vor unserem Gegentor ein Foul, wir taten uns danach schwer und mussten einem Rückstand hinterherlaufen. Schlussendlich haben wir dann das Spiel noch glücklich drehen können."

Die Besten Oepping: Michael Pichler, Simon Schaubmeir

Bezirksliga Nord: Vorderw.bach : Oepping-Peilstein - 1:2 (1:0)

88 Simon Schaubmeir 1:2

75 Lukas Schaubmayr 1:1

15 Ondrej Svoboda 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.