Knapper Heimsieg! Union Lembach bleibt ungeschlagen

In einem spannenden Match in der Bezirksliga Nord konnte sich die Union Lembach knapp mit 2:1 gegen die TSU Wartberg/Aist durchsetzen. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Lembacher zeigten von Anfang an eine solide Leistung und gingen bereits in der ersten Halbzeit in Führung. Trotz eines kämpferischen Comebacks der Wartberger in der zweiten Halbzeit reichte es für die Gäste nicht, um das Spiel zu drehen.

Pechmann bringt Lembach in Führung

Von Beginn an legten beide Teams ein hohes Tempo vor. Bereits in der zweiten Minute hatte Wartberg die erste Chance des Spiels, als Bryan Nyan nach einer Flanke von Florian Seiberl zum Kopfball kam. Der Ball streifte jedoch nur den Außenpfosten und ging ins Aus. Die Lembacher antworteten prompt und drangen in der sechsten Minute erstmals in den gegnerischen Strafraum ein. Stefan Hinterleitner zögerte jedoch zu lange, und die anschließende Ecke konnte von Stevo Rozic nicht verwertet werden.

In der 16. Minute verpasste Rozic per Kopf nach einer Flanke von Jakob Pechmann, und nur drei Minuten später setzte er den Ball nach einer schönen Kombination mit Pechmann knapp neben das Tor. Trotz der zunehmenden Regenfälle, die den Platz rutschig machten, blieben die Lembacher gefährlich. In der 25. Minute belohnten sich die Union schließlich für ihre Bemühungen: Manuel Schmerda spielte einen langen Ball auf Jakob Pechmann, der den gegnerischen Torhüter umkurvte und zur 1:0-Führung einschoss. Diese Führung war verdient, da die Wartberger nach der frühen Drangphase der Gastgeber kaum noch zu Offensivaktionen kamen.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhten die Lembacher den Druck. In der 51. Minute erzielte Stevo Rozic mit einem Traumtor aus etwa 25 Metern das 2:0. Der Ball schlug unhaltbar im linken Kreuzeck ein und ließ dem Wartberger Torhüter Mario Hofer keine Chance. Doch die Wartberger gaben sich nicht geschlagen. Kapitän Georg Rogl zeigte sich unzufrieden mit dem Defensivverhalten seiner Mannschaft und versuchte, seine Mitspieler zu mehr Engagement zu animieren.

In der 62. Minute kamen die Gäste dann doch noch einmal zurück ins Spiel. Ein Freistoß von Philip Wögerer landete gefährlich im Fünfmeterraum, wo Florian Seiberl den Ball aus kurzer Distanz zum 2:1-Anschlusstreffer ins Netz beförderte. Dieses Tor schien den Wartbergern neuen Mut zu geben. Sie kamen nun besser ins Spiel, konnten aber keine zwingenden Aktionen herausspielen.

Die Lembacher hingegen hatten durch Rozic noch zwei weitere Chancen, doch seine Schüsse in der 78. und 84. Minute verfehlten jeweils das Ziel. In der Schlussphase konzentrierten sich die Gastgeber darauf, die knappe Führung über die Zeit zu retten. Trotz einer sechsminütigen Nachspielzeit gelang es den Wartbergern nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für die Union Lembach, die damit ihre gute Form in dieser Saison bestätigte und weiterhin ohne Niederlage bleibt. Die Wartberger hingegen mussten punktelos die Heimreise antreten und sich mit der knappen Niederlage abfinden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler (11540 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.