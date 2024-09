Überzeugender erster "Dreier": SV Freistädter Bier dominiert SV Haslach

Details Samstag, 28. September 2024 16:05

Im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Freistädter Bier und dem SV Haslach setzte sich die Heimmannschaft souverän mit 5:1 durch. Bereits in den ersten Minuten legten die Freistädter den Grundstein für ihren Erfolg und ließen den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Während die Haslacher im Verlauf der Partie wenig Akzente setzen konnten, zeigte der SV Freistädter Bier eine beeindruckende Leistung vor heimischem Publikum.

Blitzstart der Freistädter

Kaum war das Spiel angepfiffen, machten die Freistädter klar, dass sie entschlossen waren, ihre Durststrecke zu beenden. Bereits nach 30 Sekunden hatten sie die erste Großchance, die der Haslacher Torwart Starlinger jedoch parieren konnte. Doch in der 2. Minute war es dann soweit: Maximilian Gutenbrunner setzte einen langen Ball unter die Latte und erzielte das 1:0 für den SV Freistädter Bier.

Die Gäste hatten kaum Zeit, sich von diesem frühen Rückstand zu erholen, als Raphael Herbert Thürriedl in der 12. Minute mit einem präzisen Flachschuss ins rechte Eck auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten später nutzte Thürriedl einen Abpraller von Starlinger und markierte das 3:0. Die Haslacher waren sichtlich geschockt und fanden in der ersten Halbzeit kaum Mittel, um die gut organisierte Abwehr der Freistädter zu überwinden.

Trotz einiger Bemühungen seitens Haslach, wie einem Freistoß von Friedl in der 18. Minute, der knapp am Tor vorbeiging, und einer Chance von Hackl, die der Freistädter Torwart vereiteln konnte, blieben die Gäste bis zur Halbzeit ohne Torerfolg. Auch ein Kopfball von Marvin Lorenz nach einem Freistoß wurde vom Freistädter Torhüter sicher gehalten.

Freistädter weiterhin dominant

In der zweiten Halbzeit zeigte der SV Freistädter Bier weiterhin eine konzentrierte Leistung. Obwohl es in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff keine nennenswerten Torchancen gab, blieben die Freistädter am Drücker. Haslach gelang es nicht, entscheidende Impulse zu setzen, und so kontrollierte die Heimmannschaft das Geschehen.

In der 75. Minute waren noch rund 15 Minuten zu spielen, und der SV Freistädter Bier ließ nichts anbrennen. Die Bemühungen der Haslacher blieben weiterhin erfolglos, und in der 80. Minute machte Maximilian Gutenbrunner mit einem sehenswerten Schlenzer ins linke obere Eck das 4:0 perfekt. Das Spiel war somit praktisch entschieden.

Den Gästen gelang in der 86. Minute durch Niklas Hackl zwar der Ehrentreffer zum 4:1, doch nur vier Minuten später stellte Armin Memic mit seinem Tor zum 5:1 den alten Abstand wieder her. Die Freistädter hatten das Spiel nun endgültig in der Tasche und ließen in den verbleibenden Minuten nichts mehr anbrennen.

Nach vier Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie, und der SV Freistädter Bier durfte sich über einen verdienten 5:1-Sieg freuen. Für Haslach bedeutete dieses Spiel eine bittere Niederlage, und nun heißt es, sich auf das nächste Heimspiel gegen Katsdorf zu konzentrieren.

Bezirksliga Nord: Freistadt : SV Haslach - 5:1 (3:0)

90 Armin Memic 5:1

86 Niklas Hackl 4:1

80 Maximilian Gutenbrunner 4:0

15 Raphael Herbert Thürriedl 3:0

12 Raphael Herbert Thürriedl 2:0

2 Maximilian Gutenbrunner 1:0

