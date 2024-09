Wichtiger erster Sieg: Vorderweißenbach besiegt Schweinbach mit 2:1

Details Samstag, 28. September 2024 16:08

In einem intensiven Kellerduell in der Bezirksliga Nord setzte sich die Union Vorderweißenbach mit 2:1 gegen die Union Schweinbach durch. Während die Gäste bereits in der ersten Halbzeit die Weichen für den Sieg stellten, kämpfte Schweinbach bis zur letzten Minute verbissen, um das Blatt zu wenden. Ein später Elfmeter sorgte noch einmal für Spannung, konnte aber die Niederlage der Gastgeber nicht verhindern.

Blitzstart für Vorderweißenbach

Das Spiel im MIBAG Stadion am "Lodaboch" begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 20. Minute gelang der Union Vorderweißenbach das erste Tor des Abends. Elias Rechberger schoss den Ball nach einem Angriff über die rechte Seite ins Netz und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später folgte das nächste Highlight. Ein Weitschuss aus gut 25 Metern, ausgeführt von Florian Watzinger, fand seinen Weg ins Tor und erhöhte den Spielstand auf 2:0 für die Vorderweißenbacher.

Die Union Schweinbach war zunächst geschockt, fand aber allmählich wieder ins Spiel. In der 28. Minute bot sich ihnen die Chance zum Anschluss, als ein Freistoß aus 18 Metern den Gäste-Torwart prüfte. Dieser konnte den Ball jedoch über die Latte lenken. Kurz darauf, in der 33. Minute, hatte Bodingbauer die Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch auch hier parierte der Goalie von Vorderweißenbach souverän. Schweinbach drückte nun vehement, doch zur Halbzeit blieb es beim Stand von 2:0 für die Gäste.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Pause zeigte sich das gleiche Bild: Die Union Schweinbach setzte alles daran, das Spiel zu drehen. In der 49. Minute bemühte sich Schweinbach zwar, hatte aber gegen die gut organisierte Verteidigung der Vorderweißenbacher kaum eine Chance. Doch sie gaben nicht auf. In der 51. Minute sorgte Wurzinger nach einem Freistoß von Müller für Gefahr, aber der Torwart der Gäste glänzte erneut mit einer Parade.

Der starke Regen machte das Spiel zunehmend schwieriger. In der 62. Minute goss es wie aus Kübeln, was das Spielgeschehen nicht gerade attraktiver machte. Schweinbachs Hauser kam in der 59. Minute zu einem Abschluss, doch dieser war zu zentral und stellte keine ernsthafte Gefahr dar.

Die letzten zehn Minuten gehörten ganz den Hausherren. Vorderweißenbach zog sich tief in die eigene Hälfte zurück und lauerte auf Konter, während Schweinbach verzweifelt versuchte, Druck aufzubauen. Dann, in der 90. Minute, die Erlösung für die Gastgeber: Marcel Pichler verwandelte einen Elfmeter zum 1:2. Das Tor brachte noch einmal Spannung in die Schlussphase, doch letztlich reichte die Zeit nicht aus, um das Blatt vollständig zu wenden.

Nach einer einminütigen Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für die Union Vorderweißenbach. Ein intensives und spannendes Duell, das trotz des schlechten Wetters die Zuschauer in seinen Bann zog.

Bezirksliga Nord: Schweinbach : Vorderw.bach - 1:2 (0:2)

93 Marcel Pichler 1:2

22 Florian Watzinger 0:2

20 Elias Rechberger 0:1

Details

