Befreiungsschlag! Union Julbach feiert in Hofkirchen/M. ersten Saisonsieg

In der siebten Runde der Bezirksliga Nord traf die TSU Hofkirchen/M. auf die Union Julbach. Die Gäste konnten sich mit einem klaren 4:0 durchsetzen, zeigten eine überzeugende Leistung und feierten den ersten Saisonsieg. Schon in der ersten Halbzeit legte Julbach mit einer komfortablen 3:0-Führung den Grundstein zum Sieg. Trotz kämpferischer Einstellung der Hofkirchner gingen die Heimischen gegen die spielerisch überlegenen Julbacher komplett leer aus.

Gäste stellen Weichen früh auf Sieg

Die Partie begann mit hohem Tempo. Bereits in der ersten Minute hatten die Hofkirchner eine gute Gelegenheit durch Höglinger, dessen Schuss jedoch knapp am Tor vorbeiging. Doch die Gäste zeigten sich von Anfang an gefährlich. In der vierten Minute setzte Pils mit einem wuchtigen Schuss den ersten Akzent und brachte die Union in Führung. Die Vorarbeit kam flach von Gahleitner, Pils drehte sich um den Innenverteidiger und schloss präzise ins Eck ab.

Die Julbacher setzten nach und hatten weitere Chancen, unter anderem durch Pils in der elften Minute, dessen Schuss vom Halbfeld Gahleitner parierte. Der Platz war durch den anhaltenden Regen schwer bespielbar, was zu vielen Zweikämpfen führte. In der 31. Minute wagte Auberger einen direkten Freistoß aus 35 Metern, doch der Ball flatterte knapp über das Tor. Nur wenige Minuten später gelang Julbach das zweite Tor durch einen Abwehrfehler der Hofkirchner, den Thaller ausnutzte.

Unmittelbar vor der Halbzeit erhöhte Pils nach einer toll vorgetragenen Spielvariante der Julbacher auf 3:0. Er wurde von Lauss und Schlägl mustergültig in Szene gesetzt und ließ sich diese Chance nicht entgehen. So ging es mit einer deutlichen Führung der Gäste in die Kabinen.

Stöger setzt Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die Hofkirchner waren bemüht, Anschluss zu finden, doch die Julbacher Abwehr stand sicher. In der 56. Minute versuchte Dominik Peter mit einem Verzweiflungsschuss, das Ruder herumzureißen, aber Buchmaier im Tor der Gäste hatte keine Mühe. Hofkirchen dominierte zwar phasenweise das Spielgeschehen, blieb aber ohne zählbaren Erfolg.

In der 64. Minute verpasste Lauss eine weitere Großchance für die Union, als er nach einem Zuspiel von Koblmüller den Ball neben das Tor setzte. Nur wenige Minuten später spielte Lauss seinem Gegenspieler Mairhofer ein "Gurkerl", setzte den Ball aber erneut neben das Tor.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 79. Minute. Nach einem präzisen Eckball von Eckerstorfer setzte Stöger seinen Kopfball gekonnt zum 4:0 ins Netz. Auch in den letzten Minuten ließ Julbach nicht nach und hatte weitere Möglichkeiten durch Lauss und Grims, die jedoch von Gahleitner vereitelt wurden.

Die Hausherren kämpften bis zum Schluss, konnten aber keinen Treffer erzielen. Die Partie endete schließlich nach 96 Minuten mit einem verdienten 4:0-Sieg der Union Julbach. Der Schlusspfiff besiegelte eine dominante Vorstellung der Gäste, während die TSU Hofkirchen/M. im sechsten Spiel die fünfte Niederlage einstecken musste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christoph Wimmer (1660 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christoph Wimmer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.