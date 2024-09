Rezac-Dreierpack! USV St. Oswald/Freistadt fährt in Katsdorf wichtige Punkte ein

In der 7. Runde der Bezirksliga Nord trafen die SPG Katsdorf und der USV St. Oswald/Freistadt aufeinander. Die Partie endete mit einem deutlichen 1:4-Sieg für die Gäste. Besonders hervorzuheben war der Dreifach-Torschütze Filip Rezac, der einen maßgeblichen Beitrag zum klaren Auswärtserfolg leistete.

St. Oswald dominiert erste Halbzeit

Von Beginn an zeigte sich die Intensität und das hohe Tempo beider Mannschaften. Schon in den ersten Minuten gab es einige Chancen, wobei die Heimelf zunächst etwas mehr Druck ausübte. In der 7. Minute wurde ein Eckball für die SPG nach gefährlicher Aktion der Gäste verzeichnet, jedoch ohne Torerfolg.

In der 23. Minute gelang St. Oswald der Führungstreffer. Ein Dribbling und anschließender Stanglpass brachten die Gäste in eine gute Position, und Filip Rezac nutzte die Gelegenheit eiskalt aus. 12 Minuten später erzielte Harun Hodzic das 0:2. Er kam völlig frei zum Abschluss und ließ SPG-Tormann Florian Schützenhofer keine Chance. In der 39. Minute war es erneut Filip Rezac, der nach einem Solo den Ball in die Maschen setzte und das 0:3 markierte. Trotz einer Glanzparade von Schützenhofer kurz zuvor war Rezac dieses Mal nicht zu stoppen.

Man of the Match setzt Schlusspunkt

Nach der Halbzeitpause bemühten sich die Katsdorfer, das Blatt zu wenden. In der 54. Minute kam es zu einem Eckball für die Heimelf, doch ein Offensivfoul machte die Chance zunichte. Kurz darauf hatte Ladislav Janda die Möglichkeit per Freistoß, aber der USV-Torhüter konnte entschärfen. Schließlich gelang der SPG Katsdorf in der 59. Minute der Anschlusstreffer durch Tobias Strasser, der nach einem Querpass den Ball im Liegen ins Netz beförderte.

Die Hoffnung der Katsdorfer lebte auf, und sie versuchten, den Rückstand zu verkürzen. Doch trotz mehrerer Chancen, darunter ein Lattentreffer von David Vanecek in der 82. Minute, konnten sie den starken Abwehrverbund der Gäste nicht überwinden. Stattdessen war es erneut Filip Rezac, der in der 84. Minute den Schlusspunkt setzte. Nach einem katastrophalen Pass der Katsdorfer lief er erneut alleine auf Torwart Schützenhofer zu und vollendete zum 1:4-Endstand.

Eine dramatische Szene ereignete sich, als St. Oswalds Jonas Oprießnig nach einem groben Foulspiel die rote Karte sah. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte die SPG daraus kein Kapital schlagen. In den letzten Minuten versuchte es Alex Straußberger noch einmal aus großer Distanz, jedoch ohne Erfolg.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 1:4-Sieg für den USV St. Oswald/Freistadt, der damit seine starke Form in der Bezirksliga Nord unterstrich. Für die SPG Katsdorf bleibt die Erkenntnis, dass trotz einer engagierten Leistung die Effizienz vor dem Tor entscheidend ist.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter schuetzi_jan (2105 Bonuspunkte)

Bezirksliga Nord: SPG Katsdorf : St. Oswald/Fr. - 1:4 (0:3)

84 Filip Rezac 1:4

59 Tobias Strasser 1:3

40 Filip Rezac 0:3

36 Harun Hodzic 0:2

25 Filip Rezac 0:1

