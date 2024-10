Früher Elfmeter entscheidet Partie: Gallneukirchen prolongiert Ungeschlagen-Serie in Arnreit

Details Montag, 30. September 2024 20:34

Im Duell der Bezirksliga Nord konnte der SV Gallneukirchen einen knappen 1:0-Sieg gegen die Union M-TEC Arnreit verbuchen. Das einzige Tor der Partie erzielte Wolfram Schmid bereits in der siebten Minute. Trotz des frühen Rückstands schafften es die Arnreiter nicht, die starke Defensive der Gallinger zu überwinden, was letztlich zum Endstand von 0:1 führte. Die Truppe von Michael Mehlem prolongierte ihre nun 17 Spiele anhaltende Ungeschlagen-Serie somit.

Frühes Elfmetertor schockt Arnreit

Schon zu Beginn war klar, dass die Rollenverteilung eindeutig war: der Tabellenvorletzte Arnreit traf auf den Tabellenzweiten Gallneukirchen. Gleich in der sechsten Minute wurde ein Elfmeter für die Gäste aus Gallneukirchen gegeben, nachdem ein Foul im Strafraum der Arnreiter begangen wurde. Wolfram Schmid trat an und verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:0.

Die frühe Führung gab den Gallneukirchnern Sicherheit, und sie übernahmen die Spielkontrolle. In der neunten Minute hatte Jonas Hinterreitner eine gute Kopfballchance nach einer Flanke, setzte den Ball aber knapp rechts vorbei. Die Gallinger waren die spielbestimmende Mannschaft, während die Union M-TEC Arnreit Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

Die Arnreiter versuchten dennoch, sich gegen die starke Defensive der Gallneukirchner zu wehren und forderten in der 26. Minute einen Elfmeter, als es im Strafraum der Gäste zu einem umstrittenen Zweikampf kam. Doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen, und die Pfeife blieb stumm. Kurz vor der Halbzeit hatte Laurenz Stögmüller eine große Chance für Gallneukirchen, die Führung auszubauen, doch Arnreits Torhüter Dominik Neumüller parierte mit seinem Gesicht und verhinderte das 0:2.

Kaum Höhepunkte in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit setzte das Bild der ersten Hälfte fort: Die Gallinger kontrollierten das Spiel, während die Union M-TEC Arnreit sich schwer tat, gefährliche Offensivaktionen zu kreieren. In der 61. Minute kam es zu einer weiteren Gelegenheit für Gallneukirchen. Schmid setzte sich auf der linken Seite durch und spielte den Ball zu Michael Schinagl, der jedoch nicht erfolgreich abschließen konnte.

Auch in der 71. Minute war das Glück nicht auf der Seite der Gallinger: Mathias Feichtinger hatte eine riesige Möglichkeit, als er von der rechten Seite zum Abschluss kam, aber der Ball ging knapp über das leere Tor. Die Union M-TEC Arnreit versuchte in den letzten 20 Minuten verzweifelt, den Ausgleich zu erzwingen, doch es mangelte an Präzision und Durchschlagskraft.

So blieb es letztlich bei einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für den SV Gallneukirchen, der damit seine starke Form in der Liga bestätigte. Die Union M-TEC Arnreit hingegen wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und bleibt vorerst im unteren Tabellendrittel der Bezirksliga Nord.

Stimme zum Spiel

Michael Mehlem (Trainer SV Gallneukirchen):

„Grundsätzlich war es ein verdienter Sieg, wir hatten noch ein, zwei Topchancen, die wir nicht nützen konnten. Es war das erwartet schwierige Spiel, welches ich meiner Mannschaft im Vorhinein prophezeit habe. Arnreit war zwar Vorletzter, hatte aber bisher immer knappe Partien. Der Sieg war am Ende verdient, die drei Punkte auswärts mitzunehmen war sehr wichtig. In Summe kann man zufrieden sein damit."

Die Besten SV Gallneukirchen: Pauschallob Defensive

Bezirksliga Nord: Union Arnreit : Gallneukirchen - 0:1 (0:1)

7 Wolfram Schmid 0:1

