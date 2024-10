Punkteteilung in umkämpfter Partie in Wartberg/Aist

Details Freitag, 04. Oktober 2024 22:27

In einem spannenden Spiel der 8. Runde der Bezirksliga Nord trafen die TSU Wartberg/Aist und die DSG Union Altenberg aufeinander. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und suchten von Beginn an den Weg zum Tor. Die Partie endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden, wobei beide Tore bereits in der ersten Halbzeit fielen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es keinem Team, das Spiel für sich zu entscheiden.

Frühe Tore und Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der dritten Minute konnten die Altenberger durch ein Tor von Manuel Jahn in Führung gehen. Es war ein vielversprechender Start für die Gäste, die in roten Trikots aufliefen. Die Wartberger, gekleidet in Blau, ließen sich jedoch nicht entmutigen und erspielten sich schnell Chancen. In der 10. Minute hatte die Heimmannschaft einen Eckball, doch Union-Keeper Tobias Landl konnte den Ball mit den Fäusten klären.

Die Altenberger blieben jedoch gefährlich und hatten in der 20. Minute eine weitere gute Gelegenheit, die jedoch durch eine Abseitsentscheidung zunichte gemacht wurde. Kurz darauf gelang den Wartbergern der Ausgleichstreffer. Harald Fragner verwandelte und brachte die TSU wieder zurück ins Spiel. Der Treffer sorgte für Aufwind, und die Hausherren blieben dran: Ein Eckball in der 36. Minute führte beinahe zur Führung, als der Ball an die Stange prallte. Die erste Halbzeit war von schnellen Spielzügen und intensiven Zweikämpfen geprägt, wobei sich beide Teams immer wieder Chancen erarbeiteten.

Spannende, aber torlose zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drängten die Altenberger zunächst auf das zweite Tor, doch die Wartberger hielten dem Druck stand. In der 53. Minute waren die Gäste erneut am Drücker, fanden jedoch keinen erfolgreichen Abschluss. Ein Freistoß aus guter Position in der 65. Minute brachte ebenfalls nichts Zählbares für Altenberg ein.

Das Spiel wurde zunehmend durch Verletzungen beeinflusst. Eine Verletzungspause in der 67. Minute auf Seiten der Altenberger unterbrach den Spielfluss. Später musste mit David Penn ein weiterer Altenberger verletzt vom Platz getragen werden, was zu einer weiteren Unterbrechung führte. Die Partie blieb jedoch offen und umkämpft.

In der Schlussphase suchten beide Mannschaften noch einmal die Entscheidung, doch letztendlich blieben sie ohne weiteren Treffer. Die Nachspielzeit von sechs Minuten brachte keine Veränderung, und so endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden, das den Leistungen beider Teams gerecht wurde.

Bezirksliga Nord: Wartberg/Aist : Altenberg - 1:1 (1:1)

24 Harald Fragner 1:1

3 Manuel Jahn 0:1

