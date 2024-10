Reaktion nach Freistadt-Klatsche: SV Haslach siegt souverän gegen Katsdorf

Details Montag, 07. Oktober 2024 17:43

In einem packenden Spiel der Bezirksliga Nord setzte sich der SV Haslach eindrucksvoll mit 5:2 gegen die SPG Power Packaging Katsdorf durch. Die Zuschauer in der Copa Haslana Arena erlebten ein Aufeinandertreffen voller Spannung und Höhepunkte, das den vierten Heimsieg in Folge für die Gastgeber besiegelte. Trotz einer hart umkämpften ersten Hälfte konnte Haslach in der zweiten Halbzeit die Oberhand gewinnen und setzte sich mit einer fulminanten Schlussphase gegen die Gäste durch.

Früher Friedl-Treffer und wichtiger Ausgleich vor der Pause

Der SV Haslach startete mit einem Paukenschlag in die Partie, als Julian Friedl bereits in der zweiten Minute den Ball nach einem Pass von rechts im Tor der Gäste unterbrachte. Die frühe Führung ließ die Gastgeber mit viel Selbstvertrauen aufspielen, doch die SPG Katsdorf kämpfte sich zurück ins Spiel. David Vanecek nutzte einen Moment der Unachtsamkeit in der Haslacher Defensive und traf in der 45. Minute zum Ausgleich. Mit dem Halbzeitstand von 1:1 war die Spannung zur Pause greifbar.

Nach dem Wiederanpfiff gelang es den Gastgebern, erneut in Führung zu gehen. Ein clever ausgeführter Eckball landete bei Tobias Schauer, der in der 50. Minute mit einem präzisen Schuss ins Eck das 2:1 markierte. Doch die Gäste aus Katsdorf gaben nicht auf. Nach einer umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichtergespanns gelang ihnen durch Tobias Strasser in der 65. Minute der erneute Ausgleich zum 2:2, als eine vermeintliche Abseitsposition übersehen wurde.

Haslach zieht in der Schlussphase davon

In einer zunehmend hitzigen Schlussphase brachte erneut Julian Friedl die Gastgeber in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages in Führung. Eine Vorlage von der Seite fand Friedl goldrichtig postiert und er schob sicher ein. Kurz vor Spielende machten die Haslacher schließlich den Sack zu. In der 87. Minute setzte sich Friedl erneut in Szene und traf zum 4:2, was die Vorentscheidung bedeutete.

Die Gäste aus Katsdorf mussten in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte für David Vanecek und einer weiteren für David Schatz dezimiert weiterspielen. Dies nutzte der SV Haslach aus und krönte die Partie in der 90. Minute mit dem fünften Treffer. Marvin Lorenz sorgte mit einem platzierten Schuss ins linke Eck für den 5:2-Endstand.

Der SV Haslach bewies erneut seine Heimstärke und konnte somit die Serie von Heimsiegen auf vier ausbauen. Die Zuschauer wurden mit einer torreichen und spannenden Partie belohnt, die bis zum Ende aufregend blieb. Katsdorf hingegen muss nach der dritten Niederlage in Folge weiter nach einer Lösung suchen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Stimme zum Spiel

Andreas Jobst (Trainer SV Haslach):

"Es war für uns ein extrem wichtiger Sieg nach der Klatsche gegen Freistadt. Wir haben das System ein wenig umgestellt und haben die vergangene Woche gut gearbeitet. Die Jungs haben das richtig gut umgesetzt. Wir haben genau gewusst, dass Katsdorf spielerisch gut ist und sie über eine enorme Qualität verfügen. Für uns war das 1:1 kurz vor der Pause ein kleiner Dämpfer, wir haben uns aber vorgenommen genau so weiter zu spielen wie in der ersten Halbzeit. Die Jungs haben dann nach dem erneuten Ausgleich auch nicht aufgesteckt, wir haben dann einfach weitergetan und waren über die 90 Minuten gesehen auch die stärkere Mannschaft. Am Ende waren wir physisch einfach besser und präsenter."

Die Besten SV Haslach: Pauschallob bzw. Julian Friedl, Niklas Hackl

Bezirksliga Nord: SV Haslach : SPG Katsdorf - 5:2 (1:1)

95 Marvin Lorenz 5:2

88 Julian Friedl 4:2

73 Julian Friedl 3:2

65 Tobias Strasser 2:2

50 Tobias Schauer 2:1

45 Alexander Taferner 1:1

2 Julian Friedl 1:0

