Vorderweißenbach triumphiert mit klarem Sieg über Hofkirchen

In einem spannenden Duell der Bezirksliga Nord konnte die Union Wippro Vorderweißenbach einen deutlichen 4:1-Sieg gegen TSU Hofkirchen/M. einfahren. Bereits zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 3:1 in Führung. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Gäste aus Hofkirchen, setzten sich die Vorderweißenbacher letztendlich souverän durch. Herausragend waren die Leistungen von Philipp Haiböck, Jonas Prammer und Tobias Eckerstorfer, die mit ihren Toren den Erfolg der Heimmannschaft sicherten.

Stürmischer Beginn und spektakuläre Tore

Die Union Vorderweißenbach startete energisch in die Partie und setzte TSU Hofkirchen/M. von Beginn an unter Druck, verbuchte die Truppe von Andreas Prammer gleich erste gute Annäherungen. Bereits in der 9. Minute gelang dann Philipp Haiböck nach einem Einwurf von Elias Rechberger der Führungstreffer für die Gastgeber, der die Fans im Stadion jubeln ließ. Doch die Freude währte nur kurz, denn Kevin Mairhofer erzielte nach einer Ecke in der 13. Minute den Ausgleichstreffer für die Gäste.

Die Heimmannschaft ließ sich durch den Ausgleich jedoch nicht verunsichern und erhöhte den Druck. In der 36. Minute war es Jonas Prammer, der nach einem geschickten Zuspiel von Rechberger den Ball im Netz der Hofkirchner versenkte und damit die Führung zurückeroberte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Florian Watzinger in der 41. Minute nach einer Vorlage von Prammer den Vorsprung auf 3:1 ausbauen.

Hofkirchen kämpft vergeblich, Eckerstorfer setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit versuchte TSU Hofkirchen/M. zurück ins Spiel zu finden und erarbeitete sich einige Chancen. Ein Schuss in der 90. Minute prallte jedoch nur an die Stange, ohne dass der Anschlusstreffer gelang. Die Vorderweißenbacher verteidigten geschickt und setzten immer wieder offensive Nadelstiche. In der 65. und 82. Minute hatten Haiböck und Prammer Pech, als ihre Schüsse jeweils nur an der Latte landeten.

Die Situation für Hofkirchen verschlechterte sich, als Marco Kalischko in der 85. Minute nach einer Notbremse die rote Karte sah und somit seine Mannschaft in Unterzahl weiterspielen musste. Die Gastgeber nutzten die numerische Überlegenheit und setzten in der 90. Minute den Schlusspunkt. Tobias Eckerstorfer erzielte mit einem beeindruckenden Fernschuss aus über 25 Metern das 4:1 und besiegelte den klaren Sieg für die Vorderweißenbacher.

Mit diesem Erfolg festigt die Union Vorderweißenbach ihre Position in der Bezirksliga Nord und zeigt erneut ihre Stärke auf heimischem Boden. Die Hofkirchner hingegen müssen sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Stimme zum Spiel

Andreas Prammer (Trainer Union Vorderweißenbach):

"Das Ergebnis war am Ende mehr als verdient, wir haben auch in den Runden vorher nie schlecht gespielt. Da hatten wir das Glück aber nicht auf unserer Seite bzw. auch viel Pech. Gegen Schweinbach konnten wir letzte Woche ein wenig Vertrauen tanken, die junge Mannschaft konnte sich jetzt wieder belohnen."

Die Besten Vorderweißenbach: Elias Rechberger, Philipp Haiböck, Jonas Prammer



Bezirksliga Nord: Vorderw.bach : Hofkirchen i.M. - 4:1 (3:1)

93 Tobias Eckerstorfer 4:1

41 Florian Watzinger 3:1

36 Jonas Prammer 2:1

13 Kevin Mairhofer 1:1

9 Philipp Haiböck 1:0

