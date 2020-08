6:1! Union Lembach schenkt Trainer Mittermayr zum Geburtstag Kantersieg

Details Freitag, 14. August 2020 22:29

Zum Saisonauftakt der Bezirksliga Nord empfing die Union Wippro Vorderweißenbach die Union Lembach. Ähnlich wie beim 2:1-Auftaktsieg der Gäste im letzten Jahr war auch am Freitagabend ein enges Match zu erwarten. Doch einen Tag vor dem 46. Geburtstag von Trainer Manfred Mittermayr zündeten die Lembacher ein Feuerwerk, fegten die Hausherren mit 6:1 vom Platz und sind in der neuen Saison der erste Tabellenführer.

Mittermayr-Elf mit früher 2:0-Führung

Nachdem die Gäste in den vergangenen Wochen mit Verletzungen zu kämpfen hatten, spitzte sich die Personalsituation in Lembach in dieser Woche zu. Denn Manuel Schmerda zog sich im Abschlusstraining eine Zerrung zu, weshalb der "Sechser" am Freitag passen musste. Die Lembacher ließen sich von den ungünstigen Vorzeichen aber nicht beirren und waren nach dem Anpffiff von Schiedsrichterin Ennsgraber, die eine ausgezeichnete Performance ablieferte, hellwach. Die Mittermayr-Elf ging konzentriert und engagiert ans Werk und wusste sowohl spielerisch, als auch kämpferisch zu gefallen. Nach einer Viertelstunde belohnten sich die Gäste für eine beeindruckende Vorstellung, als Bernhard Timpner nach einem sehenswerten Spielzug an der Strafraumgrenze in Szene gesetzt wurde, der Offensivspieler aus der Drehung abzog und auf 0:1 stellte. Die Heimelf von Coach Milen Valkov hatte das Gegentor noch nicht verarbeitet, als es im Vorderweißenbacher Kasten erneut einschlug. Nach einem missglückten Rückpass der Heimischen brachte Goalie Daniel Vogl den Ball nicht unter Kontrolle, Stefan Hinterleitner nahm dieses Geschenk dankend an und erhöhte auf 0:2.

Gäste legen drei Tore nach

Die Lembacher hatten die Siegerstraße erreicht und schlugen fortan gnadenlos zu. Nach einem gelungenen Angriff über die linke Seite spielte Andreas Hofer den Ball in den Rückraum, wieder war es Hinterleitner, der nicht lange fackelte, direkt abzog und zur Vorentscheidung traf. Drei Minuten später schlugen die Gäste einen weiten Ball, nach einem Gestochere im Strafraum der Hausherren bugsierte Vorderweißenbachs Thomas Feilmayr das Leder unglücklich ins eigene Tor. Nach einer halben Stunde war die Messe endgültig gelesen, als Martin Leibetseder einen Hands-Elfmeter zum 0:5-Pausenstand verwandelte.

Hofer macht mit Traumtor halbes Dutzend voll

Aufgrund des klaren Spielstandes war die Luft heraußen. Obwohl die Mittermayr-Elf im zwewiten Durchgang darauf bedacht war, das Ergebnis zu verwalten, schlug es kurz nach Wiederbeginn im Vorderweißenbacher Gehäuse erneut ein, dem dritten Hinterleitner-Treffer an diesem Abend versagte die Unparteiische aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung. Kurz danach strich ein Distanzschuss von Josef Prihoda über die Latte des Lembacher Kastens. Mit dem schönsten Tor der Partie machten die Gäste am Beginn der Schlussviertelstunde das halbe Dutzend voll, als Hofer aus rund 20 Metern abzog und das Spielgerät im Kreuzeck versenkte. Die Valkov-Elf geriet böse unter die Räder, in Minute 86 durften sich die Heimischen aber zumindest über den Ehrentreffer freuen. Nach einem Freistoß stand Oliver Barth genau richtig und traf zum 1:6-Endstand.

Robert Dietl, Obmann Union Lembach:

"Wir haben seit geraumer Zeit große Personalprobleme und mit einer ungemein schwierigen Aufgabe gerechnet, zumal die Vorderweißenbacher dem Favoritenkreis zuzuordnen sind. Unsere Mannschaft hat aber eine Top-Leistung abgeliefert und Trainer Mittermayr zum morgigen Geburtstag reichlich beschenkt. Da wir dieses Ergebnis nicht erwartet hätten, ist die Freude über den sensationellen Saisonstart entsprechend groß".

Die Besten:

Union Lembach: Stefan Hinterleitner (ST), Stefan Schürz (IV) und Edhem Seperovic (ZM)

