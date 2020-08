SV Freistadt müht sich gegen Mehlem-Elf zu "Pflichtsieg" [Video]

Details Samstag, 15. August 2020 21:02

Vor heimischer Kulisse traf der SV Freistädter Bier in der ersten Runde der Bezirksliga Nord auf den SV Gallneukirchen. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Herbstmeister und dem Schlusslicht der abgebrochenen Saison war vermeintlich ein Duell "David gegen Goliath" zu erwarten. Doch seit Michael Mehlem das Trainerzepter schwingt, zeigt in Gallneukirchen der Pfeil wieder in die richtige Richtung. Auch im Holzhaider-Stadion wusste sich der SVG gut zu verkaufen, wenngleich die Freistädter am Samstagnachmittag ihrer Favoritenrolle letztendlich gerecht wurden, einen 2:0-Sieg feierten und den siebenten Heim-"Dreier" in Serie einfuhren.

Neo-Legionär bringt Favoriten in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Denthaner bekamen die Zuschauer ein umkämpftes und offenes Match zu sehen. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Zweikämpfen sowie Fouls. Da sich das Geschehen zumeist zwischen den beiden Strafräumen abspielte, waren Chancen zunächst Mangelware. In Minute 35 setzte der Favorit die erste Duftmarke, als Lukas Peirlberger von der linken Seite einen Flanke schlug, ein SVG-Verteidiger den Ball verfehlte, Michael Stemmer das Leder zur Mitte brachte und Lukas Bielesz, der im letzten Winter von Tschechien ins Mühlviertel gewechselt war, auf 1:0 stellte. Der "amtierende Herbstmeister" war bei Standards stets gefährlich, bis zur Pause blieb es aber bei der knappen Führung der Hausherren.

Sonnberger trifft zur Vorentscheidung - Bielesz sieht Rot

Nach Wiederbeginn fanden die Mannen von Coach Samir Hasanovic gut ins Spiel und stellten in Minute 52 die Weichen auf Sieg. Nach einem Freistädter Angriff über die linke Seite und einem Zuspiel von Daniel Lerch drückte Simon Sonnberger den Ball über die Linie. Wenig später, Aufregung in Stadion, als Bielesz mit einem Gegenspieler sich einen intensiven Zweikampf lieferte und beide Akteure zu Boden gingen. Der Unparteiische ließ das Spiel zunächst weiterlaufen, wurden dann jedoch vom Linienrichter von einer vermeintlichen Tätlichkeit in Kenntnis gesetzt, weshalb der Referee den 21-jährigen Bielesz mit Rot vom Platz stellte. Nach dem strittigen Ausschluss ließen die Gäste nichst unversucht, das Blatt zu wenden. Der SVG versuchte alles und machte ordentlich Dampf, eine zwingende Chame bekamen die Fans aber keine zu sehen. Der SV Freistadt brachte die Führung über die Zeit und konnte sich über den siebenten Heimsieg am Stück freuen.





Eric Rössl, Sportchef SV Freistadt:

"Auch wenn der SV Gallneukirchen mit dem Team vom letzten Herbst nicht zu vergleichen ist und sich gut verkauft hat, war der Sieg verdient. Die drei Punkte sind ungemein wichtig, die Leistung war aber nicht das Gelbe vom Ei. Wir freuen uns über den gelungenen Saisonstart, wissen aber auch, dass wir uns ordentlich steigern müssen".

Die Besten:

SV Freistadt: Roman Lanzerstorfer (IV)

