Früher Treffer reicht SV Freistädter Bier zum Sieg über Wartberg/Aist [Video]

Details Sonntag, 23. August 2020 11:19

In der zweiten Runde der Bezirksliga Nord durfte die TSU Wartberg/Aist nach langer Pause endlich wieder im eigenen Stadion ein Meisterschaftsspiel bestreiten. Mit dem SV Freistädter Bier erwartete die Heimischen aber ein hartes Spiel. Die Gäste setzten in der vergangenen Runde dort an, wo sie letzte Saison unterbrochen wurden und starteten mit einem Sieg in die neue Spielzeit. Die Hausherren konnten durch eine sehenswerte Aufholjagd in einem sieben-Tore-Krimi drei Punkte mit nach Hause nehmen. Diese Woche fiel nur ein Tor, spannend war die Partie aber mit Sicherheit.

Früher Treffer

Gleich nach dem Anstoß starten die Heimischen den ersten Annäherungsversuch, und kommen mit einem Stangler und der darauffolgenden Ecke schon gefährlich nahe. Nur wenige Minuten fehlen bei den Freistädtern ebenfalls nur Zentimeter zur Führung. Mit der nächsten Aktion fällt genau diese dann auch. Nach einem Einwurf auf der linken Seite verlagern die Gäste ihr Spiel auf rechts zu Daniel Lerch. Von dort kommt ein Stangler zur Mitte und Jakub Dranga gelingt es sich zwischen drei Verteidigern durchzumogeln. Er kommt an den Ball und leitet ihn direkt weiter ins Tor. Das Spiel wird nach dem 0:1 deutlich härter und beide suchen das gegnerische Tor. Hohe Bälle sehen die rund 300 Zuschauer im dodax-Park einige, Tore jedoch nicht. Viele Möglichkeiten entstehen durch Standards, die wiederum aus der harten Spielweise beider Mannschaft eruieren. Zu oft scheitert es aber an der Abschlussgenauigkeit, weshalb die Schlussmänner nicht wirklich oft eingreifen müssen.

Tor SV Freistädter Bier 8

Viele Chancen, keine Tore

In die zweite Hälfte starten die Hausherren etwas aggressiver und kommen zu den ersten Gelegenheiten. Nach etwas mehr als einer Stunde gibt es dann ein Missverständnis zwischen der Abwehr der grün-weißen Freistädter und Torwart Peter Stöglehner das beinahe für einen Gegentreffer sorgt. Danach werden die Gäste wieder wach und offensiv tätig. Nach einem Freistoß kommt Mathias Graser an den Ball und versucht es aus der dritten Reihe. Der Schuss ist nicht schlecht, reicht aber nicht zum 0:2. In der Schlussphase ist von den Gastgebern offensiv nicht mehr wirklich was zu sehen. Zu groß ist der Druck den der SV auf die Heimabwehr ausüben. Am Ende der regulären Spielzeit ist Freistadt ganz knapp am zweiten Treffer dran. Ein Freistoß in Nähe der Mittellinie wird lang in den Heimsechzehner geschlagen, der eingewechselte Michael Würzel macht sich lang und kann den Ball mit der Fußspitze in Richtung Tor lenken. Noch länger macht sich Bernhard Weiss, der die Kugel gerade so an seinem Kasten vorbeilenken kann. In der Nachspielzeit dann die beste Möglichkeit auf das zweite Tor für Freistadt. Ein Konter wird auf den großgewachsenen Würzel gespielt, der im Strafraum zu Fall gebracht wird – Elfmeter. Daniel Lerch tritt an, platziert den Ball im rechten Eck. Genau auf das spekuliert Weiss und kann den Strafstroß mit einer Glanztat parieren. Die Heimischen werfen in den letzten Sekunden der Partie alles nach vorne, sogar Weiss ist bei einem Eckball mit vorne dabei. Das alles führt jedoch auch nicht mehr zum Ausgleich.

Eric Rössl, Sportlicher Leiter SV Freistädter Bier:

„Wir sind relativ gut gestartet, haben schnell das 1:0 gemacht. Wartberg war über Standards immer gefährlich, da hatten wir teilweise auch etwas Glück. Wir wussten, dass 0:1 ist etwas wenig. Durch einen Wechsel in der zweiten Halbzeit ist wieder etwas frischer Wind in die Partie gekommen. Wir haben es aber leider trotzdem nicht geschafft das 0:2 nachzulegen. Es war kein unverdienter Sieg, aber ein Arbeitssieg. Spielerisch haben wir sicher noch Luft nach oben, das wissen wir. Was wir uns vorgenommen haben wir bisher geschafft. Nächste Woche gegen Lembach werden wir sehen wo wir stehen.“

Die Besten:

TSU Wartberg/Aist: Manuel Golser (LM)

SV Freistädter Bier: Julian Strada (RV) und Thomas Hölzl (ZDM)

