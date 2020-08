Yagci bringt TSV Ottensheim in letzter Sekunde den Ausgleich gegen Hellmonsödt

Details Samstag, 29. August 2020 11:36

Der TSV Ottensheim musste in der dritten Runde der Bezirksliga Nord mentale Stärke beweisen. Nach der bitteren 3:8 Niederlage in Lembach erwartete die junge Mannschaft von Tomislav Proleta mit dem SV Hellmonsödt kein leichter Gegner. Die Gäste stehen nach einem soliden Start in der Mitte der Tabelle. Die Partie mit Derby-Charakter war bis zur letzten Minute der Nachspielzeit von Spannung zersägt und endete schließlich mit einem Remis.

Ottensheim kämpft

Die ersatzgeschwächte, junge Mannschaft des TSV startete aggressiv in die Partie und ließ sich die Niederlage der letzten Woche nicht ankennen. Trotz des couragierten Auftretens mussten die Gastgeber einen überraschenden Rückstand in Kauf nehmen. Hellmonsödt spielte den Ball lang über die rechte Seite ehe der Ball zu Günther Lang in die Mitte des Strafraums abgegeben wurde. Die Abwehr der Heimischen schlief in dieser Situation und kam einen Schritt zu spät. Ottensheim hatte aus der letzten Woche aber gelernt und setzte nun alles daran so schnell wie möglich den Ausgleich zu erzielen, was schließlich auch gelingen sollte. Der Spielzug startete ganz hinten über links, Frederik Bauer kombinierte mit Richard Kandler, der anschließend einen Stangler auf Eray Yagci gab. Hellmonsödt ließ den Hausherren mit Fortdauer des Spiels mehr Platz, wusste aber jegliche Versuche im Offensivspiel der Proleta-Elf zu unterbinden. Zwei Mal kamen die Gäste noch zur Chance auf die erneute Führung, beim ersten Versuch war die Latte im Weg, beim zweiten war es dann ein Abwehrspieler von Ottensheim.

Last-Minute Führung und Ausgleich

Der junge TSV startete erneut ambitioniert in die zweite Hälfte. Wieder war man spielbestimmend, wieder musste man den Rückstand hinnehmen. Hellmonsödt war lange ruhig gewesen, dann kam man aber in die Gefahrenzone des Kontrahenten, der sich nur noch mit einem Foul zu helfen wusste. Die Notbremse fand zur Freude der Heimischen Fans aber noch vor der Strafraumgrenze statt. Durch Lang währte diese Freude aber nicht lange, denn er machte keine Unterscheidung zwischen Elfmeter und Freistoß. Die Nummer sieben der Gäste ließ TSV-Rückhalt Jeroen Huysmans keine Chance und schlenzte das Leder ins lange Kreuzeck. Die Ottensheimer gaben sich aber keineswegs auf und warfen in den letzten Minuten der Partie nochmal alles in die Waagschale, mit Erfolg. In der vierten Minute der Nachspielzeit gelang erneut durch Yagci der Ausgleich. Durch die starke Moral einer jungen Ottensheimer Mannschaft konnte man letztendlich doch noch einen Punkt anschreiben.

Tomislav Proleta, Trainer TSV Ottensheim:

“Der älteste Spieler 23 Jahre und einige Spieler verletzt. Dazu das erste Spiel durch zwei Tore in der Nachspielzeit verloren und das zweite Spiel richtig unter die Räder gekommen. Wir wollten zeigen, dass die junge Mannschaft geil aufs Spiel ist, lebt und da ist. Und genau so sind wir auch reingestartet. Wir haben es leider nicht geschafft uns zwingende Chancen zu erarbeiten und sind nach der ersten Unachtsamkeit in Rückstand geraten. Dann haben wir aber die richtige Reaktion gezeigt. Jeder hat sich reingehaut und wollte Fehler anderer gut machen. Hellmonsödt hat in der zweiten Hälfte genau eine Chance gehabt, den Freistoß hat der Gegner aber grenzgenial verwertet. Wir haben darauf sehr viel investiert und uns nicht aufgegeben und Gott sei Dank in der 94. Minute das 2:2 erzwungen. Der Punkt ist heute eindeutig ein gewonnener Punkt.“

Die Besten:

TSV Ottensheim: Eray Yagci (ST)

SV Hellmonsödt: Günther Lang (ST)

