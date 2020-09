Bitteres Remis für Ottensheim in Altenberg

Details Samstag, 05. September 2020 13:08

In der vierten Runde der Bezirksliga Nord stand die Begegnung DSG Sportunion Altenberg versus TSV Ottensheim am Plan. Die Gäste mussten in den ersten Runden ärgerliche und knappe Niederlagen hinnehmen und stehen nach dem Unentschieden gegen Freistadt-Bezwinger Hellmonsödt auf dem letzten Platz. Altenberg bewegt sich in der Mitte des Klassements. Auch in diesem Spiel musste Ottensheim einen späten Treffer hinnehmen und kommt erneut nicht auf die maximale Ausbeute.

Ottensheim gelingt der Blitzstart

Dabei hätte der Start für den TSV nicht besser verlaufen können. Nach nur zwei Minuten klingelte es im Kasten von Heimkeeper Florian Peyrl. Nach einem Freistoß spielten die Ottensheimer auf die rechte Seite. Dort nahm der erst 17-jährige Jan Kozjak Lesicki Maß und zwirbelte die Kugel perfekt ins lange Eck. Nur Sekunden später kam Kristijan Ascic völlig unbedrängt zum Kopfball, scheiterte aber an Peyrl. Die Sportunion hatte ab diesem Moment aber genug und übernahm die Kontrolle. Die Hausherren suchten die tiefen Bälle und engagierten sich enorm im Nachsetzen, was den Gästen ordentlich Probleme bereitete. Jedoch stand der Defensivverbund der Ottensheimer sehr kompakt, und gab es ein Durchkommen wusste Jeroen Huysmans die Gelegenheiten der Heimischen zu entschärfen. Im ersten Durchgang gelang es dem TSV in weiterer Folge einen Gegentreffer zu unterbinden, weshalb es mit der knappen Führung in die Kabinen ging.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel war Ottensheim zwar präsenter bei den zweiten Bällen, konnten dem gut organisierten und schnellen Spiel der Hausherren aber wenig entgegensetzen. Infolgedessen erarbeiteten sich die Altenberger einige Hochkaräter, scheiterten aber an der eigenen Ineffektivität und Huysmans. Durch das extreme offensiv-Spiel der Heimischen eröffneten sich gute Kontermöglichkeiten für den TSV. Doch auch die Ottensheimer offensiv-Kapazunder konnten die Kugel nicht erneut im Tor unterbringen. Die gut 200 Zuschauer sahen einen richtigen Kampf von beiden Seiten. Altenberg warf alles in die Waagschale und versuchte den Ausgleich zu erzwingen. Auf der anderen Seite stellte sich Ottensheim mit allem was man zu bieten hatte dagegen. In der 94. Minute befreite Matthäus Gierlinger seine Mannschaft und zerstörte sogleich die Hoffnungen der Ottensheimer auf den ersten Dreier. Nach einem missglückten Abstoß gab es einen Corner für die Hausherren. Der Ball wurde zur Mitte gebracht wo Gierlinger zur Stelle war und das Netz zappeln ließ.

Tomislav Proleta, Trainer TSV Ottensheim:

“Wir haben gewusst, in Altenberg wird es sehr schwierig, deshalb wollten wir ihnen von Anfang an die Schneid abkaufen. Wir sind auch gut reingekommen und legten den perfekten Start hin. Dann hat aber eher Altenberg das Zepter übernommen. Sie haben immer geschaut, dass sie die Bälle nach vorne spielen und hatten jeden zweiten Ball. Wir haben aber jede Chance entschärfen können. In der Pause haben wir uns vorgenommen, wieder präsenter zu sein. Das ist uns zwar gelungen, aber Altenberg hat viel Risiko genommen und einige Hochkaräter herausgearbeitet. Dank unser klaren Nummer Eins stand die 0 aber weiterhin. Wir hätten in weiterer Folge den zweiten Treffer machen müssen, was uns leider nicht gelungen ist. Dann kam die ominöse Schlussphase. Die Rechnung war leicht, hätten wir es geschafft die Null zu verteidigen, hätten wir den ersten Dreier der Saison eingefahren. Vom Zeitpunkt her ein glückliches Unentschieden für Altenberg, nüchtern betrachtet aber eher gerecht. Für uns trotzdem sehr bitter.“

Die Besten:

Union Altenberg: Matthäus Gierlinger (ST)

TSV Ottensheim: Jonas Hagenauer (ZM)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?