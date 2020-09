Arbeitssieg für Lembach bei Wartberg/Aist

Details Samstag, 12. September 2020 13:46

Die Torfabrik der Bezirksliga Nord, Union 1947 Lembach, kann nach vier Runden von der Tabellenspitze lachen. Nachlassen darf man an dieser Stelle aber keineswegs, die Konkurrenz ist nur im Torverhältnis unterlegen. Für den Ligaprimus war also klar, dass die Partie gegen die TSU Wartberg/Aist ein Pflichtsieg war. Ganz so leicht machte es ihnen die Pavlovic-Elf aber keineswegs. Lediglich ein Treffer gelang den sonst so torlustigen Lembachern in diesem Spiel, zum Dreier reichte es trotzdem.

Kein Treffer trotz der Möglichkeiten

Dabei sah es gleich nach Anpfiff durch Schiedsrichter Hans Jürgen Hofstädter nach einer klaren Partie aus. Nach nur fünf Minuten konnten die Gäste schon die erste Großchance vorweisen. Nach einer Flanke von Martin Leibetseder wusste Thomas Richtsfeld die Kugel per Kopf aber nicht perfekt zu platzieren. Danach kam Wartberg aber mehr und spielte locker mit. Beide Mannschaften neutralisierten sich großteils und die Partie fand zu meist im Mittelfeld statt. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde war TSU-Rückhalt Bernhard Weiss schon von Jakob Pechmann überwunden worden, den Treffer konnte ein aufmerksamer Abwehrmann der Heimischen auf der Linie verhindern. Auf der anderen Seite ließ Manuel Golser nach einem Kopfball das Aluminium ertönen. Nach einer halben Stunde war die Kugel schließlich im Heimtor – Schiedsrichter Höfstädter und sein Assistent entschieden aber auf Abseits. Die erste Hälfte also bisher eine spannende und chancenreiche Partie, ganz zur Freude der über 300 Zuschauer im dodax-Park.

Ein Treffer reicht

Im zweiten Durchgang machten beide weiter wie bisher. Geschenkt wurde sich nichts und der Ball lief flüssig. Die erste Möglichkeit bot sich auf Seiten der Hausherren, Golser scheiterte aber erneut. Lembach versuchte ihre Offensivstärke auszuspielen, Wartberg mit einem bärenstarken Auftritt in der Defensive. Einem Mann gelang es schließlich doch den Abwehrverbund des Gastgebers zu knacken. In Minute 68 schnappte sich Stefan Hinterleitner die Kugel und ließ die Abwehr im Alleingang stehen. Letztendlich schob er die Kugel an Weiss vorbei ins Netz – 0:1. Nach zwei weiteren Chancen des Gasts wurde die TSU noch einmal offensiver und riskierte viel. Man versuchte natürlich den Ausgleich herbeizuführen, erarbeitete sich in den letzten Minuten auch noch die passenden Gelegenheiten dazu. Zu nutzen wusste man diese aber nicht mehr, weshalb es beim knappen 0:1 für die Union Lembach blieb.

Robert Dietl, Obmann Union Lembach:

„Wir haben gut angefangen. Mit Fortdauer des Spiels hat sich der Gegner aber besser auf uns eingestellt. Wartberg hat eine tolle kämpferische Leistung gezeigt und hat uns das knacken der Defensive beinahe unmöglich gemacht. Durch eine Einzelaktion von Stefan konnten wir aber das Tor machen und das Ergebnis über die Zeit bringen. Das Spiel war nicht so gut wie andere davor, aber wir sind bisher natürlich zufrieden und genießen den Erfolg. Wir schauen von Spiel zu Spiel weiter und bereiten uns jetzt vor für das Spiel gegen Königswiesen.“

Die Besten:

TSU Wartberg/Aist: Manuel Golser (ST)

Union Lembach: Stefan Schürz (IV) und Edhem Seperovic (ZDM)

