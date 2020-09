Gallneukirchen gegen Hellmonsödt: ein Kampf um den Punkt [Video]

Details Sonntag, 13. September 2020 11:36

Der SV Gallneukirchen musste sich letzte Woche dem neuen Ligaprimus Lembach knapp geschlagen geben, konnte aber schon zwei Siege sammeln. Der Gegner in der fünften Runde der Bezirksliga Nord war aber ebenfalls kein leichter: der SV Hellmonsödt reiste in den Britannia Park. Die knapp 200 Zuschauer erwarteten ein spannendes Spiel und wurden sicher nicht enttäuscht. Am Ende teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte.

Schinagl mit der Führung

Direkt nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Gentijan Balaj ließ sich noch kein Vorteil erkennen. Beide Teams waren bemüht erste Akzente zu setzen, richtig gefährlich wurde es in der Anfangsphase aber nicht. Auf beiden Seiten wirkten die ersten Schussversuche eher wie Rückpässe, was bei den Hintermännern Freude aufkommen ließ. Mit Fortdauer der Partie übernahmen die Hausherren etwas mehr die Kontrolle und konnten offensiv gefährlicher werden. Zu wirklich nennenswerten Chancen kamen aber auch sie nicht. Das Kräftemessen wurde aber zunehmend härter, was zu mehr Standards führte. Lukas Kürnsteiner und Dominik Seyr mussten aber weiterhin nicht wirklich eingreifen. Es dauerte bis zur 39. Minute, dann wurde es laut im Britannia Park: die Hausherren gingen mit 1:0 in Führung. Markus Beneder fing einen Abschlag vor der Mittellinie ab und chippte die Kugel genau auf den Fuß von Michael Schinagl. Der Stürmer nahm das Spielgerät unbedrängt runter und schob zur Führung ein.

Tor SV Gallneukirchen 39

Gäste mit dem Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel starteten die Heimischen besser in die Partie und waren offensiv aktiver. Ein großes Manko war an diesem Tag jedoch der Abschluss, denn der kam meist zu zentral oder zu leicht, wodurch Seyr oftmals leichtes Spiel hatte. In Minute 51. schalteten sich die Gäste dann plötzlich auch wieder im Angriffsdrittel ein und sorgten rasch für den Ausgleich. Von der linken Seite wusste man das Spiel mittels einer schönen Kombination auf rechts zu verlagern, von wo aus Kapitän Maximilian Schwarz die Flanke in den Sechzehner brachte. Dort war Günther Lang seinen Aufpassern entwischt und nahm das Spielgerät an sich, das Tor war anschließend nur noch Formsache. Der SVG bekam nach einem Konter die Möglichkeit auf die erneute Führung serviert, vergab jedoch in Person von Taner Kalem. Die Mannen aus dem Naherholungsort Hellmonsödt machten schließlich mehr Druck, doch auch bei ihnen schien an diesem Tag der Abschluss das größte Problem zu sein. In der Schlussphase war es dann zum Großteil Seyr zu verdanken, dass die Partie im Remis endete. Der Gästekeeper holte noch einmal alles heraus und verhinderte in mehreren Situationen den Rückstand. So beendete Schiedsrichter Balaj das Spiel mit 1:1.

Michael Mehlem, Trainer SV Gallneukirchen:

„Es war eine sehr kampfbetonte Partie und beide Seiten waren nach dem Spiel KO. Die besseren Chancen haben wir gehabt, wenn es blöd hergeht kann man die Partie aber auch verlieren. Es war sehr intensiv und beide haben eine enorme Laufbereitschaft gezeigt. Mit der kämpferischen Leistung bin ich sehr zufrieden, Tore müssen wir vielleicht noch mehr machen, aber ansonsten wirklich eine tolle Leistung. Den Punkt nehmen wir mit und zu Hause bleiben wir weiter ungeschlagen, was wichtig ist für die Moral. Jetzt geht es nächste Woche zum Derby gegen Altenberg.“

Die Besten:

SV Gallneukirchen: Michael Schinagl (ST)

SV Hellmonsödt: Dominik Seyr (TW)

