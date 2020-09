Auf höchstem Niveau: Julbach gewinnt Spitzenduell gegen Freistadt

Details Samstag, 19. September 2020 19:38

Mit dem SV Freistädter Bier begrüßte die Union Thaller Fassaden Julbach einen Titelanwärter in der sechsten Runde der Bezirksliga Nord vor heimischer Kulisse. Verstecken musste man sich aber auf keinen Fall, vor allem nach einem Blick auf die Tabelle. Die Julbacher stehen in dieser nämlich aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem zweiten Platz, direkt vor der Konkurrenz aus Freistadt. Damit erwartete man sich im Publikum ein hochklassiges Kräftemessen. Die rund 200 Zuschauer bekamen schlussendlich auch genau das serviert und am Ende durften die heimischen Fans sogar einen Sieg bejubeln.

Per Elfmeter zur Führung

Die Hausherren starteten aggressiv in die Partie und pressten die Gäste früh an. So näherte man sich auch gleichzeitig schon in der Anfangsphase der Gefahrenzone von Freistadt an. Doch auch der Gast war sofort wach und versuchte früh in Führung zu gehen. So geht ein Schuss der Freistädter nach fünf Minuten nur knapp am Buchmaier-Kasten vorbei. Julbach wurde vor allem durch Standards auffällig. Es geht eine Weile hin und her, ehe schließlich ein lauter Pfiff über den Sportplatz der Julbacher ertönte. Schiedsrichter Fatih Acikgöz entschied nach 22 Minuten auf Elfmeter. Der Mann dafür ist auf Julbacher Seite Patrick Augberger, der sogleich zeigte, warum ihm das Vertrauen geschenkt wird. Die Gäste wirkten etwas schockiert und brauchten eine Weile, um wieder zurück ins Spiel zu finden. Ebenso schaltete Julbach mit der Führung auf ihrer Seite einen Gang zurück und riskierte nicht mehr alles in der Offensive, zu gefährlich wären Konter der Freistädter. Somit blieb es in Hälfte eins bei der knappen Führung.

Kampf bis zur letzten Sekunde

In Hälfte zwei war noch keine Minute gespielt, da köpfte Auberger das Spielgerät an die Querlatte. Auch Jakob Lauss versuchte sich wenige Minuten später, konnte Gästekeeper Peter Stöglehner aber nicht überwinden. Mit Fortdauer der Partie kamen aber auch die Gäste wieder voll im Spiel an und machten Druck auf den Ausgleich. Die Hintermannschaft der Veilchen wusste das aber mit allem was man bieten konnte zu verhindern. So rettete ein Abwehrmann der Julbacher in Minute 65 in letzter Sekunde auf der Linie. So ging es weiter bis in die Schlussphase: Freistadt mit extremem Pressing und Julbach verteidigte die Führung mit gefühlten zwölf Mann. Kurz vor Ende der Partie hatte Florian Stadlbauer das zweite Tor am Fuß, vergab unter dem vorherrschenden Druck aber. Da in der Nachspielzeit auch Michael Stemmer die Niederlage nicht mehr verhindern konnte, geht die Union Julbach siegreich aus dieser hochklassigen Partie hervor. Nach dem Remis von Lembach bedeutet das gleichzeitig die Tabellenführung.

Helmut Barth, Sektionsleiter Union Julbach:

„Es war eine sehr schnelle, rassige und kampfbetonte Partie. Freistadt war sehr spielstark, egal ob Standards oder aus dem Spiel. Wenn man auf den Schluss blickt, könnte die Partie auch gut 1:1 ausgehen, ist sie aber nicht, denn wir haben uns mit Mann und Maus dagegengestellt. Im Endeffekt hat der Elfmeter zum Sieg gereicht, auch weil wir insgesamt vielleicht um ein Euzerl besser waren. Die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit.“

Die Besten:

Union Julbach: Daniel Buchmaier (TW) und Jakob Lauss (LM)

SV Freistadt: Daniel Lerch (LM)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?