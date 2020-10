Verrückte Anfangsphase: Remis zwischen Hellmonsödt und Königswiesen

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 12:24

Ein Ergebnis aus der Begegnung zwischen dem SV Hellmonsödt und der Union Königswiesen ließ sich im Vorhinein nur schwer vorraussage, da beide Mannschaften in der vergangenen Woche pausierten. Dafür konnten die rund 100 Zuschauer im Planetenstadion zwei frische Mannschaften erwarten. Die knappe Tabellensituation in der Bezirksliga Nord spiegelt sich schließlich im Ergebnis wider: die Teams trennen sich nach 90 Minuten pari.

Turbulenter Anfang

Die Anfangsphase hatte es aber gewaltig in sich. Die Gäste fanden einen Tick schneller in die Partie und gingen nach nur vier Minuten in Führung. Fabian Hennerbichler vollstreckte einen schönen Spielzug der Hinterkörner-Elf mit dem 0:1. Hellmonsödt hatte durch Güther Lang wenige Sekunden die perfekte Antwort parat: der offensiv-Akteur bewies sich als Schlitzohr, als er Gästekeeper Florian Lesterl mit einem direkten Schuss vom Anstoßpunkt überraschte. Und es ging munter weiter – in Minute zehn fiel gleich der nächste Treffer. Kombinieren können nämlich auch die Hausherren. Markus Katzmayer ist nach einem schnellen Spielaufbau schließlich die letzte Station der Heimischen, denn er befördert die Kugel hinter Lesterl in die Maschen. Für Königswiesen war der Rückschlag hart und Hellmonsödt kam zu weiteren Chancen. Genau in der Druckphase der Gastgeber gelang den Königswiesenern aber der Ausgleich: die Union konterte den SVH im eigenen Stadion aus und fand in Hennerbichler erneut ihren Vollstrecker. Nach der sehr turbulenten und torreichen Anfangsphase flachte die Partie aber etwas ab und verlor an Fahrt. So blieb es bis zur Pause beim 2:2 Unentschieden.

Lesterl hält den Punkt

Im zweiten Durchgang bemühten sich die Hausherren um einen ordentlichen Spielaufbau. Man hielt schließlich auch die etwas größeren Spielanteile, Hochkaräter konnte man aber keine kreieren. Mit Fortdauer kam die Angriffsfraktion der Heimischen aber wieder auf Betriebstemperatur und sorgte für Probleme in der Hintermannschaft der Gäste. Florian Lesterl stieg an diesem Tag aber über sich hinaus und hielt eine um die andere Möglichkeit der Gastgeber. Hellmonsödt war einfach nicht mehr in der Lage, den erst 17-Jährigen zu überwinden. Gegen Ende ergab sich dann auch noch die Chance für den Gast, das Spiel für sich zu entscheiden, doch auch sie scheiterten an Schlussmann Dominik Seyr. Letztendlich steht ein 2:2 Remis.

Andreas Reitmeier, Sektionsleiter SV Hellmonsödt:

„Wir haben leider unsere Chancen nicht Bares ummünzen können. Im Großen und Ganzen hätten wir uns sicher einen Sieg verdient, wenn es blöd läuft kann man so eine Partie aber auch verlieren. Nichtsdestotrotz haben wir erneut nur Unentschieden gespielt. Durch die ganzen Remis hinken wir ein wenig hinterher - trotzdem haben wir nur einmal verloren. Wir haben auch einige angeschlagene Spieler, aber wir werden das Beste aus der nächsten Zeit machen und dann wird das schon wieder funktioneren.“

Die Besten:

SV Hellmonsödt: Günther Lang (ST)

Union Königswiesen: Florian Lesterl (TW)