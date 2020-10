Doppelpack Würzl: Freistadt setzt sich gegen Arnreit durch [Video]

Details Samstag, 10. Oktober 2020 12:44

Neben dem Urfahraner-Derby fand in der Bezirksliga Nord am Freitagabend auch das Duell zwischen dem SV Freistädter Bier und der Union M-TEC Arnreit statt. Die Heimischen, seit neuestem unter der Leitung von Interimstrainer Eric Rössl, holten vergangene Woche einen Punkt in Haibach. Die Gäste hatten ihre Aufgabe gegen Ottensheim sauber erledigt und konnten die vollen drei Punkte anschreiben. Nicht aber an diesem Tag, denn in Freistadt zog man nach 90 Minuten den Kürzeren.

Späte Führung

Zu Beginn tasteten sich beide erst ab und trauten sich nicht wirklich nach vorne. Arnreit startete nach nicht ganz zehn Minuten einen Versuch, die Flanke nach einer schönen Kombination auf der rechten Seite landete aber sicher in den Armen von SVF-Schlussmann Peter Stöglehner. Im direkten Gegenzug musste sich Dominik Neumüller nach einem Schuss von Daniel Lerch schon deutlich mehr ins Zeug legen. Lerch war es auch, der wenige Minuten später Neumüller nach einem Freistoß erneut zu einer Parade zwang, der Hinterhalt von Arnreit zeigte aber keine Schwäche. Dann stand es 0:1 für die Gäste – zumindest für wenige Sekunden. Kevin Aiglstorfer traf zwar ins Tor, stand bei der Hereingabe von der linken Seite aber im Abseits. Der Gast drückte im weiteren Verlauf enorm auf die reguläre Führung, die Schüsse wurden aber entweder von Stöglehner entschärft oder verfehlten nur knapp dessen Gehäuse. Kurz vor der Halbzeit fiel schließlich der erste Treffer, und zum Vorteil für Freistadt: Lukas Schmid passte auf Michael Würzl, der sich mit etwas Ballglück in der Box durchsetzte und die Kugel ins kurze Eck einschob. Nikolaus Raffaseder und Michael Stemmer hatten anschließend noch gut Möglichkeiten um die Führung weiter auszubauen, scheiterten schlussendlich aber an Neumüller und fehlender Präzision.

Chance für SV Freistädter Bier 41

Freistadt gelingt der zweite Treffer

Als erste Mannschaft kamen die Gäste richtig in Halbzeit zwei an, und setzten die Hausherren nach der 50. Spielminute ununterbrochen unter Druck. Die Orange-Schwarzen erspielten sich eine Chance nach der anderen, keine davon konnte man aber in Bares ummünzen. Nach einer gut zwanzig-minütigen Druckphase von Arnreit verlor die Partie aber an Fahrt, ehe die Heimischen den zweiten Treffer nachlegten: nach einer Flanke versuchte es Schmid zuerst spektakulär per Seitfallzieher, welcher aber nicht in einem ganz so spektakulärem Finish endete, also versuchte er es mit einem normalen Schuss. Den zweiten Versuch von Schmid aus konnte Neumüller aus kurzer Distanz zur Seite klären, dort stand aber Würzl, der schon auf den Abpraller spekuliert hatte. Ohne Gegnerdruck und Probleme schob der Doppeltorschütze das Spielgerät über die Linie und stellte damit auf 2:0. Der Gast versuchte noch einmal alles, und machte sogar den Anschluss – jedoch stand Aiglstorfer erneut im Abseits. Am Ende zeigte die Anzeigetafel schließlich ein 2:0 für den SVF an.

Eric Rössl, Trainer SV Freistadt:

„Grundsätzlich war es meiner Meinung nach aufgrund der taktischen und kämpferischen Leistung meiner Mannschaft trotzdem ein verdienter Sieg. Natürlich haben wir in der ein oder anderen Situation das notwenige Glück gehabt, das muss man schon auch sagen. Wir sind aber aufgrund der momentanen Personalsituation mehr als froh die drei Punkte geholt zu haben und natürlich sehr zufrieden mit der Leistung.“

Die Besten:

SV Freistädter Bier: Sebastian Haiböck (RV) und Michael Würzl (ST)