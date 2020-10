Weiter in der Erfolgsspur: Gallneukirchen bezwingt Haibach [Video]

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 15:07

Der SV Gallneukirchen wusste in dieser Saison zu überraschen. In der abgebrochenen Spielzeit belegte man nach der Hinrunde den letzten Platz, nun steht man vor Herbstmeister Freistadt und vielen anderen auf dem dritten Platz. Der Gegner in der neunten Runde der Bezirksliga Nord, UFC Haibach ob der Donau, spielt mit drei Siegen, drei Remis und drei Niederlagen die wohl durchschnittlichste Saison von allen Mannschaften der Liga. Durch einen schnellen Doppelschlag gelang es den Hausherren schlussendlich einen weiteren Dreier anzuschreiben.

Beide sind mit dem Kopf dabei

Zu Beginn näherten sich aber erst die Haibacher an die heimische Gefahrenzone an, die Abschlüsse stellten aber kein Problem für Heimkeeper Lukas Kürnsteiner dar. Die Mehlem-Elf strahlte in der Anfangsphase vor allem über die Flügel Gefahr aus. Die Angriffsfraktion des SVG zeigte immer wieder sehenswerte Kombinationen, die man letztendlich aufgrund der Präsenz des Haibacher Defensivverbundes nicht sauber zu Ende spielen konnte. Dieser war ab Minute zwanzig auch durchgehend damit beschäftigt, genau solche Spielzüge der Heimischen zu unterbinden, wodurch die Mannen ob der Donau nur noch selten in die Gefahrenone von Gallneukirchen vordrangen. Die Hintermannschaft der Gäste erledigte die Aufgabe aber sorgfältig, denn zu wirklich zwingenden Chancen kam der SVG im Verlauf der ersten Hälfte nicht. Kurz vor dem Pausenpfiff verpasste ein UFC-Stürmer noch einen Freistoß, der genau vor Kürnsteiner aufsprang. Deshalb ging es mit einem torlosen 0:0 in die Pause.

Zwei Minute – zwei Tore

Nach dem Seitenwechsel waren es die Hausherren, welche die erste Chance verbuchen konnten – der Kopfball nach Hereingabe vom eingewechselten Adnan Midzic verfehlte aber knapp das Tor. Und dann ging es plötzlich ganz schnell: Gallneukirchen gelang durch Taner Kalem und Jakob Gstöttenmair ein blitzschneller Doppelschlag. In Minute 58 war Kalem nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle und markierte die Führung. Direkt nach dem Anstoss landete ein Schussversuch von Haibach in den Armen von Kürnsteiner, der sofort auf Midzic ausschoss. Die Nummer sieben des SVG schickte den ebenfalls eingewechselten Gstöttenmair mit einem perfekten Heber über die Abwehr in die Tiefe, und der überhob anschließend Gästekeeper Dominik Schlager zum 2:0. Beide Mannschaften blieben mit dem Kopf bei der Sache, Gallneukirchen spielte weiter nach vorne und Haibach war bemüht um den Anschlusstreffer. Genau dieser gelang schließlich nach exakt 80 Minuten: Oliver Dieplinger nutzte die erste wirkliche Unsicherheit der heimischen Abwehr aus und bediente Armin Pumberger, der vor Kürnsteiner eiskalt blieb. Direkt darauf verfehlte ein Schuss von Gstöttenbauer nur um ein Haar das Gehäuse von Schlager. Die Gäse kamen anschließend nicht mehr nach vorne, weshalb es beim 2:1 Heimerfolg für Gallneukirchen blieb, die sich nun auf Platz zwei im Klassement befinden.

Tor SV Gallneukirchen 58

Michael Mehlem, Trainer SV Gallneukirchen:

„Es war ein verdienter Sieg. Wir haben zwar nicht das beste Spiel abgeliefert, es war aber taktisch eine sehr gute Leistung von meiner Mannschaft. Wir haben in der Halbzeit umgestellt, die Wechsel zur Pause haben dann auch entscheidend zum Sieg beigetragen. Mit dem können wir natürlich zufrieden sein. Wir sind diszipliniert gewesen und haben eigentlich keine Chancen zugelassen. So kann es gerne weitergehen. Ich will eigentlich keinen rausheben, weil es die Mannschaftsleistung als Gesamtes sehr gut war.“

Die Besten:

SV Gallneukirchen: Pauschallob