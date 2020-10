Mit vereinten Kräften - Arnreit holt Last-Minute-Sieg in Wartberg/Aist [Video]

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 11:57

Die TSU Wartberg/Aist tut sich nach zehn Runden immer noch schwer richtig in dieser Bezirksliga Nord Saison zu finden. Neun Spiele und nur ein Sieg, am Samstagnachmittag wollte man also den zweiten Saisonsieg einfahren. Gegner war die Union M-Tec Arnreit, die schon zehn Punkte mehr auf dem Konto gutschreiben konnte. Nach einem Rückstand konnten die Hausherren zwischenzeitlich sogar wieder ausgleichen, ehe ein Wartberger in der Schlussphase das Spiel entschied, zum Leiden der heimischen Fans aber für den Kontrahenten.

Gäste mit Blitzstart

Die aggressivere Mannschaft war von Beginn an die Dollhäubl-Elf. Man presste den Gastgeber früh an und suchte sofort Wege in die Tiefe. Nach nur fünf Minuten zeigte das aktive Spiel der Gäste schon Wirkung und man konnte auf 0:1 stellen. Lukas Stockinger kam nach einem abgewehrten Freistoß auf der linken Seite an das Spielgerät und setzte sich im Eins gegen Eins durch, ehe er die Flanke in die Box schlug. Die Hereingabe fand in Kevin Aiglstorfer an der zweiten Stange einen perfekten Abnehmer und war der Gast schon früh durch einen Kopfballtreffer in Front. Nach gut zehn Minuten kamen auch die Hausherren nach vorne, Florian Dollhäubl ließ eine gute Chance aber aus. Dafür zeigte die Union im Gegenzug erneut die Effektivität ihrer Offensive. Ein Eckball wird kurz gespielt und anschließend flach auf die erste Stange hereingebracht. Ein Arnreiter stieg gekonnt über den Ball und irritierte den hinter ihm stehenden Verteidiger, so landete das runde Leder schließlich bei Adrian Mauracher und wenige Sekunden später im Netz. Arnreit blieb weiter am Drücker, ehe die Heimischen den Anschluss machten: nach einem langen Ball entstand ein Missverständnis zwischen Gästeabwehr und deren Keeper, was Dollhäubl gekonnt ausnutzte und den Anschluss machte.

Drei Tore von Wartberg sind eines zu viel

Der zweite Durchgang war von Beginn an ausgeglichener, wobei die Hausherren zu den besseren Chancen kamen. Für den Ausgleich zeichnete sich schließlich erneut Dollhäubl verantwortlich: in Minute 71 zeigte Schiedsrichter Anel Haliti auf den Punkt der Gäste. Die Nummer drei der Heimischen nahm sich der Sache an und trug sich zum zweiten Mal an diesem Tag in die Torschützenliste ein. Dann sah es lange so aus, als würde keiner mehr den Sieg herausspielen können. Erst in der 87. Spielminute entschieden die Gäste das Spiel doch noch für sich. Unglücklicher Torschütze: Daniel Ennikl. Der heimischen Abwehrspieler wollte einen Stangler klären, beförderte die Kugel dabei aber aus Versehen ins eigene Gehäuse und brachte den Gästen so den Sieg. Ein Freistoß für die TSU in der letzten Minute der Nachspielzeit brachte schließlich auch nichts mehr ein. Danach war Schluss und die Union Arnreit trug einen 2:3 Auswärtserfolg davon.

Tor Union M-TEC Arnreit 89

Martin Neumüller, Sektionsleiter Union Arnreit:

„Wir haben eigentlich ganz gut angefangen, haben spielerisch relativ schnell nach vorne gespielt. Dadurch sind wir auch schnell zu Chancen und Toren gekommen. Auch im Zweikampf waren wir gut drin, dass ganze ist aber mit Fortdauer des Spiels ein wenig abgeflacht, weil der Gegner umgestellt hat. Nach dem Anschlusstreffer sind wir aber wieder besser geworden. Nach dem Ausgleich haben wir schon noch einmal versucht den Sieg zu holen, was uns schließlich dank einem Eigentor gelungen ist, an der zweiten Stange wäre aber ohnehin ein Spieler von uns bereitgestanden.“

Die Besten:

TSU Wartberg/Aist: Manuel Golser (LM)

Union Arnreit: Felix Koblmüller (ZM) und Kevin Aiglstorfer (ST)