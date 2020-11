Zum Herbstmeister gekrönt - Freistadt gewinnt in Ottensheim

Details Samstag, 31. Oktober 2020 22:02

In der zwölften und letzten Runde der Herbstmeisterschaft holte sich der SV Freistädter Bier beim TSV Ottensheim die Tabellenführung der Bezirksliga Nord. Mit zwei Punkten Rückstand auf Julbach waren die Gäste in den Spieltag gestartet, konnten diese durch ein trockenes 0:2 aber aufholen und sich zum Herbstmeister krönen. Ottensheim sitzt derweil über den Winter weiterhin auf dem letzten Platz fest, konnte man in zwölf Spielen noch keinen Sieg feiern.

Ottensheim bringt die Kugel nicht rein – Freistadt aber schon

Dabei fanden die Mannen von Trainer Tomislav Proleta eindeutig besser in die Partie. In den ersten zehn Minuten konnten sich die Heimischen schon drei Hochkaräter erspielen, jedoch fehlte im Angriff der letzte Schritt zum Erfolg und man vergab alle drei Chancen. Gästetrainer Eric Rössl sah sich gezwungen das System zu verändern, was prompt Wirkung zeigte. Nach zwölf Minuten konnte man den bisherigen Spielverlauf relativieren und in Führung gehen. Außenverteidiger Sebastian Haiböck hatte sich auf der rechten Seite abgesetzt und bekam den Ball in die Tiefe, ehe er das Spielgerät zur Mitte schlug. Dort stand Michael Würzl schon bereit und köpfte zum 0:1 ein. Ottensheim hatte wenig später noch die Gelegenheit auf den schnellen Ausgleich, verpasste aber auch diese Chance. Das Spiel wurde offener und beide Mannschaften kamen immer wieder zu Halbchancen, zwingende Möglichkeiten waren aber nur auf Seiten der Gäste zu sehen. Zwischendurch rettete Jeroen Huysmans sein Team noch vor dem 0:2, als er mit einer tollen Parade einen Kopfball der Gäste entschärfte. Erst nach 36 Minuten kam es zum zweiten Treffer: der SVF spielt dieses Mal über die linke Seite, dann flach zur Mitte und Lukas Schmid vollendete mit dem 0:2.

Keine Gefahr mehr

Nach dem Seitenwechsel konzentrierten sich die Gäste darauf, das Spiel zu leiten und Gefahr zu verhindern. Ottensheim fand keinen Weg, Freistadt die Kontrolle zu entreißen und den Durchbruch zu schaffen. Offenisv konnten sich die Gäste ebenfalls besser in Szene setzen, scheiterten aber oftmals an Huysmans. So verlief die Zeit, ohne das weitere Tore fielen. Erst zwei Minuten vor Schluss gab es noch einen Aufreger, als der starke Huysmans nach einer Torchancenverhinderung den Platz verlassen musste. Einen weiteren Treffer konnte die Rössl-Elf trotzdem nicht mehr machen. Das 0:2 aus der ersten Hälfte reichte am Ende aber aus und so nahm man nicht nur drei Punkte mit, man überwintert auch auf dem ersten Platz der Tabelle.

Eric Rössl, Trainer SV Freistädter Bier:

„Wir sind relativ schlecht in die Partie gestartet und wir haben richtig viel Glück gehabt, dass Ottensheim nichts aus ihren Chancen machen konnte. Nachdem wir die zehn Minuten überstanden hatten, haben wir das System umgestellt und konnten in Führung gehen. Es war sehr wichtig, dass wir in dieser Phase das 0:1 gemacht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, Ottensheim hatte nichts mehr von der Partie. Wir haben alles im Griff gehabt und aufgrunddessen war es ein verdienter Auswärtssieg.“

Die Besten:

TSV Ottensheim: Jeroen Huysmans (TW) und Tobias Höglinger (RM)

SV Freistädter Bier: Sebastian Haiböck (RV), Michael Stemmer (ZDM) und Lukas Schmid (LM)