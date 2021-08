Ottensheim erkämpft sich torloses Remis in Freistadt

Details Freitag, 27. August 2021 23:48

In der dritten Runde der Bezirksliga Nord war der SV Freistädter Bier Gastgeber für den TSV Ottensheim. Beide Mannschaften mussten in der zweiten Runde eine Niederlage hinnehmen und waren auf Wiedergutmachung aus. Vor allem die Mannschaft von Trainer Eduard Popa wollte auswärts unbedingt das erste Mal anschreiben. Die Heimelf hingegen war nach der Niederlage gegen den SV Gallneukirchen schon ein wenig unter Zugzwang, um an der Tabellenspitze dran zu bleiben.

Ottensheim jubelt zu früh



Die Gäste aus Ottensheim starteten gut in die Partie und hatten bereits nach fünf Minuten nach einem schweren Fehler in der Abwehr die erste Großchance des Spiels. Nur eine Minute später jubelten die mitgereisten Fans dann etwas zu früh über den vermeintlichen Führungstreffer. Schiedsrichter Roman Tiefenthaler erkannte den Treffer aber aufgrund einer Abseitsstellung ab. Danach vergingen einige Minuten, bis auch die Heimischen besser in die Partie fanden und in Minute 29 durch Daniel Lerch die erste Großchance vorfanden. Der Ball landete anstatt im Netz aber nur an der Stange und so ging es torlos in die Kabinen, wo die beiden Trainer aufgrund des Zwischenstandes einiges mit ihren Spielern zu besprechen hatten.

Freistadt scheitert an der Chancenverwertung

In der Pause nahm Freistadts Trainer Eric Rössl einige Veränderungen vor um seine Mannschaft besser ins Spiel zu bringen. Dies war von Anfang an zu bemerken. Die Heimischen hatten mehrere Großchancen und jubelten in der 56. Minute über den verdienten Treffer. Doch auch hier griff der Unparteiische ins Geschehen ein und entschied auf Foulspiel, sodass es beim torlosen Zwischenstand blieb. Danach versuchten die Freistädter mit Angriffen im Minutentakt, die Partie für sich zu entscheiden, doch der Ball wollte am Freitagabend einfach nicht ins Eckige. Kurz vor dem Ende gelang es nicht, die "tausendprozentige" Torchance zu nutzen. Der Freistädter Angreifer konnte nach einem Querpass den Ball aus drei Metern nicht im leeren Tor unterbringen und so blieb es schlussendlich beim torlosen Unentschieden.

Eric Rössl (Trainer SV Freistadt):

"Wir sind schwach in die Partie gestartet, waren in den Zweikämpfen schläfrig und immer Zweiter. Ottensheim hatte in der ersten Hälfte die eine oder andere Chance, war aber nicht wirklich zwingend. Nach ein paar Umstellungen zur Pause sind wir besser ins Spiel gekommen und hatten einige hochkarätige Chancen. Schade, dass wir keine davon nutzen konnten. Aber jetzt heißt es ganz einfach weiterarbeiten und nächste Woche einen Dreier einfahren."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!