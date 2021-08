Union Arnreit entscheidet Sonntagskracher für sich!

Details Sonntag, 29. August 2021 19:27

In Runde 3 der Bezirksliga Nord traf die Union M-TEC Arnreit auf den SV Gallneukirchen. Beide Mannschaften gingen mit viel Selbstvertrauen aus Runde zwei ins Match. Die Gäste aus Gallneukirchen besiegten vergangenes Wochenende im Schlager den SV Freistädter Bier knapp mit 2:1, während die Dollhäubl-Elf in Haibach einen 4:1 Sieg einfahren konnte. Somit standen beide Mannschaften nach zwei Runden mit vier Punkten im vorderen Drittel der Tabelle und wollten sich mit einem Sieg vom Gegner in der Tabelle ein kleines Stück absetzen.

SV Gallneukirchen verschlief die Anfangsphase

Bei herbstlichen Bedingungen begann die Heimmannschaft von Trainer Thomas Dollhäubl stark und konnte bereits nach elf Minuten über die frühe Führung im Sonntagsspiel jubeln. Nach einem Eckball für die Union Arnreit konnten die Gäste nicht klären und Abwehrspieler Manuel Lindorfer reagierte am Schnellsten. Mit einem Kracher lies er Gallneukirchen Torhüter Nino Bresnig keine Chance und stellte auf 1:0. Nur fünf Minuten später konnten die Spieler erneut mit ihren heimischen Fans jubeln. Goalgetter Kevin Aiglstorfer erhöhte nur kurz nach der Führung auf 2:0. Danach übernahm der SV Gallneukirchen nach der verschlafenen Anfangsphase das Spiel und versuchte den schwachen Beginn schnell wieder auszubessern. Doch dies sollte nicht so einfach gelingen, denn die Dollhäubl-Elf stand Defensiv gut und lies nur wenige Chancen zu. Somit ging es mit einer komfortablen 2:0 Führung für die Union Arnreit zum Pausentee.

Aiglstorfer-Doppelpack entscheidet Spiel

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste aus Gallneukirchen weiterhin alles auf eine Karte und kamen in Minute 65 zum zwischenzeitlich verdienten Anschlusstreffer. Adnan Midzic setzte sich stark gegen die heimische Defensivreihe durch und lies Torhüter Dominik Neumüller mit einem scharfen Abschluss keine Chance. Danach gelang es den Blau-Weißen aber nicht, richtig drückend zu werden. Vorallem die Abwehrreihe rund um Kapitän Manfred Gahleitner stand sehr gut und verhinderte das Aufbäumen der Gäste. In der Schlussviertelstunde passierte der Mehlem-Elf dann ein folgenschwerer Fehler im Spielaufbau. Nach einem Ballverlust spielten die Heimischen den Konter perfekt zu Ende. Felix Koblmüller legte für Kevin Aiglstorfer auf, der sich diese Chance nicht entgehen lies und sein Torkonto im dritten Spiel auf bereits sechs Treffer erhöhte. Das 3:1 war gleichzeitig der letzte Treffer des Spiels. Die Union Arnreit setzte sich somit auf Tabellenplatz 3, während die Gäste aus Gallneukirchen auf Rang 8 abrutschten.

Thomas Dollhäubl (Trainer Union Arnreit): "Ich bin unglaublich stolz auf meine Spieler! Das war heute eine grandiose Leistung. Mit viel Wille und Kampfgeist konnten wir heute einen wichtigen Sieg einfahren. Spielerisch waren die Gäste sicherlich überlegen, aber wir sind defensiv sehr gut gestanden und haben nicht viele Torchancen zugelassen. Schlussendlich denke ich war der Sieg verdient."

