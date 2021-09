Union Julbach setzt Siegesserie in Haibach fort!

Details Sonntag, 05. September 2021 18:38

Als einzige Mannschaft mit dem Punktemaximum stand die Union Julbach vor der vierten Runde und dem Auswärtsmatch gegen UFC Haibach ob der Donau an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord. Die Gastgeber aus Haibach hingegen warteten nach drei Runden immer noch auf den ersten Zähler und wollten als Schlusslicht gegen die Boxleitner-Elf überraschen. Vor rund 200 Zusehern setzte die Union Julbach ihre Siegesserie jedoch weiter fort.

Gelungener Start der Gäste

Bereits nach acht Minuten erhielten die Gastgeber aus Haibach den ersten Genickschlag gegen die Bemühungen, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Nach einem Freistoß von Michael Kasper köpfte David Ilk perfekt in Richtung Tor des Heimkeepers Fabian Hinterberger, der zunächst noch toll reagieren konnte. Der Ball wurde aber unzureichend geklärt und der Julbacher Tobias Koblmüller schaltete am Schnellsten, drückte den Ball gekonnt über die Linie. Nach dem frühen Gegentor versuchte die Ecker-Elf dagegenzuhalten, kam aufgrund guter Defensivarbeit der Julbacher aber nur zu Halbchancen.

Julbach erhöht noch vor der Halbzeit

Kurz bevor Schiedsrichter Albert Schauer die Mannschaften zum Abkühlen in die Kabinen geschickt hat, erhöhten die Julbacher die Offensivbemühungen noch einmal und kamen quasi mit dem Pausenpfiff zum 2:0! Jakob Lauss setzte Neuzugang Stefan Gahleitner, der im Sommer aus der 1.Klasse Nord von der Union Ulrichsberg nach Julbach gewechselt ist, perfekt in Szene. Gahleitner zeigte sich im Eins gegen Eins mit Haibachs Torwart nervenstark und erhöhte eiskalt. Auch nach der Pause bewies die Boxleitner-Elf, warum sie mit dem Punktemaximum angereist sind.

In der 60. Spielminute war es erneut ein Standard von Michael Kasper, der den Ball über Umwege zu Jakob Lauss brachte, welcher unhaltbar abzog und auf 3:0 stellte. Dies war zugleich der Endstand im Duell Erster gegen Letzter, denn Tore fielen danach, trotz Bemühungen der Ecker-Elf, keine mehr.

Mit dem Auswärtssieg setzte die Boxleitner-Elf ihre Serie überzeugend fort und verteidigte mit zwölf Punkten aus vier Spielen erfolgreich die Tabellenführung. Für die Gastgeber aus Haibach hingegen heißt es nun in den kommenden Spielen alles in die Waagschale zu werfen, um endlich anzuschreiben und die rote Laterne abgeben zu können.

Thomas Boxleitner (Trainer Union Julbach): "Es war ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir wollten selbstbewusst auftreten, haben dies aber nicht ganz so wie gewünscht auf den Platz gebracht. Meiner Meinung nach war es ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften, aber ein hart erkämpfter Sieg meiner Mannschaft."

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!