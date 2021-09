Union Vorderweißenbach überrascht in Gallneukirchen!

Details Samstag, 18. September 2021 10:26

Bereits am Freitag war der SV Gallneukirchen in Runde sechs der Bezirksliga Nord Gastgeber für die Union Vorderweißenbach. Nach der knappen 1:0 Niederlage am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel gegen die Union Julbach hatten sich die Mannen von Trainer Michael Mehlem Einiges vorgenommen, um an der Tabellenspitze dran zu bleiben. Die Gäste aus Vorderweißenbach hingegen konnten im Kellerduell gegen den UFC Haibach/Donau vergangene Woche erneut nicht gewinnen, mussten sich 2:1 geschlagen geben und rutschten auf den letzten Tabellenplatz ab. Die Zuseher im Britannia Park Gallneukirchen erwarteten ein spannendes Aufeinandertreffen und bekamen dieses auch zu sehen.

Gallneukirchen mit perfektem Start

Bereits kurz nach dem Anpfiff durch Schiedsrichterin Barbara Wenigwieser gingen die Heimischen aus Gallneukirchen mit 1:0 in Führung. Torschütze war Florian Alexis Scotto Di Vettimo.

Nur 10 Minuten später konnten die Gäste wieder ausgleichen. Wolfmayr blieb im Eins-gegen-Eins-Duell mit Gallneukirchen Torwart Rainer Moosbauer nervenstark und stellte den Ausgleich her.

In der 29. Minute gingen erneut die Heimischen in Führung. Michael Schinagl stand nach einer Flanke goldrichtig und verwertete eiskalt zum 2:1.

Kurz nach dem Seitenwechsel verletzte sich der Torschütze zum 2:1 bei einer weiteren Torchance schwer und das Spiel wurde von der Schiedsrichterin unterbrochen.

Nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren, konnte das Spiel nach knapp 30 Minuten Unterbrechung fortgesetzt werden.

Doppelschlag der Gäste



In der 82. Minute konnte die Mannschaft aus Vorderweißenbach erneut ausgleichen. Nach einem Freistoß konnte Torwart Moosbauer den Ball nicht entscheidend klären und Florian Schwarzinger nutzte diese Chance eiskalt aus.

Nur fünf Minuten später passierte der Mehlem-Elf ein Fehler im Aufbauspiel. Pavel Svoboda wurde daraufhin von Schwarzinger auf die Reise geschickt, umkurvte den Keeper und brachte die Gäste erstmals in Führung.

Kuriose Schlussphase



Aufgrund der langen Verletzungspause lies die Schiedsrichterin natürlich auch lange nachspielen. Die Leserinnen und Leser im Ticker waren wohl ziemlich überrascht, als sie vom Ausgleich der Heimischen in der elften Minute der Nachspielzeit gelesen haben.

In der 101. Minute glich der SV Gallneukirchen durch Burner erneut aus, doch die Gäste erzielten elf Minuten später in der 112. Minute durch Joker Michael Maierhofer den 3:4 Siegestreffer. Lehner brachte den Ball von der Seite gut auf den langen Pfosten, wo Maierhofer den Ball gekonnt über die Linie drückte.

Kurz vor Spielende zeigte Schiedsrichterin Barbara Wenigwieser Gallneukirchens Ersatztorwart Joachim Sommer zunächst die gelbe Karte für Kritik. Nachdem sich der Ersatzmann auf der Bank aber nicht beruhigte, schickte sie den Routinier frühzeitig unter die Dusche.

Am Endergebnis änderte sich danach nichts mehr. Die Heimischen mussten überraschend eine Niederlage gegen den Tabellenletzten hinnehmen und verlieren immer mehr an Boden zum Tabellenführer, während die Gäste aus Vorderweißenbach mit dem ersten vollen Erfolg die rote Laterne vorerst abgeben konnten.

Harald Birngruber (Sektionsleiter Union Vorderweißenbach): "Wir haben ein völlig anderes Gesicht gezeigt und haben wieder einfachen Fußball gespielt. Trotz des frühen Rückstandes haben die Spieler Moral gezeigt und postwendend den Ausgleich erzielt. Ein wichtiger Sieg gegen einen guten Gegner. So kann es weitergehen!"

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!