Union Julbach feiert knappen 1:0 Auswärtserfolg in Ottensheim!

Samstag, 18. September 2021

Zum Match am Freitagabend erwartete die Heimelf vom TSV Ottensheim in Runde sechs der Bezirksliga Nord niemand geringeren als den Tabellenführer Union Julbach. Während die Popa-Elf bis auf zwei Unentschieden noch nichts Zählbares in der laufenden Saison auf das Punktekonto gutschreiben konnte, setzten die Julbacher ein klares Zeichen, dass sie heuer ein Wort um den Meistertitel mitsprechen wollen. Mit 15 Punkten aus fünf Spielen steht die Boxleitner-Elf immer noch mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze und wollte diese Serie in Ottensheim verständlicherweise fortführen. Vor 250 Zusehern konnten die Gäste ihrer Favoritenrolle knapp gerecht werden!

Torlose erste Halbzeit

Die Heimmannschaft von Trainer Eduard Popa setzte wie auch in den Vorwochen auf kompakte Defensivarbeit, versuchte so lange wie möglich die Null zu halten. In der ersten Hälfte gelang beiden Mannschaften nur wenig. Das Spiel gestaltete sich vor allem im Mittelfeld und beide Mannschaften konnten sich keine klaren Torchancen erspielen.

Julbach mit Chancenplus in Halbzeit zwei

In der Kabine sprach Gästetrainer Thomas Boxleitner wohl die richtigen Worte an seine Mannschaft, denn nach dem Seitenwechsel wurden die Julbacher immer stärker. Kurz nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Martin Fragner vergab Jakob Lauss die erste Topchance. In den Folgeminuten liefen die Gäste immer wieder in Richtung Tor von Heimgoalie Jeroen Huysmans, scheiterten aber mehrmals am starken Auftritt der Nummer 1. Sowohl Puffer als auch Lauss fanden im Gegenüber ihren Meister. Erst nach 80 Minuten konnte der Tabellenführer dann über die Führung jubeln. Stöger Michael brachte die Violetten kurz vor dem Ende in Front und erzielte damit den entscheidenden Siegestreffer im Freitagabendspiel. In der Schlussphase setzte Trainer Eduard Popa natürlich alles auf den Ausgleich und so hätten die Gäste durch Konterchancen mehrmals die Riesenmöglichkeit auf einen weiteren Treffer gehabt. Der Heimgoalie war aber kein zweites Mal zu bezwingen und so blieb es beim knappen Auswärtssieg für die Boxleitner-Elf, die mit 18 Punkten aus sechs Spielen einen grandiosen Saisonstart hingelegt haben und sich selbst immer mehr in die Rolle eines Titelanwärters bringen.

Horst Gabriel (Sektionsleiter TSV Ottensheim): "Defensiv sind wir gut gestanden. Offensiv haben wir leider nur wenige Chancen herausspielen können. Man sieht die Entwicklung unter Trainer Eduard Popa und es wird sicher der Moment kommen, wo sich die Mannschaft für die harte wöchentliche Arbeit belohnen wird. Julbach hat clever gespielt, mit langen Bällen auf den schnellen Lauss agiert und konnten nach einem Fehler im Aufbauspiel die Führung erzielen. Schade, dass es nicht für einen Punkt gereicht hat. Jetzt heißt es ganz einfach Mund abwischen und weitermachen."

