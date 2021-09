Union Lembach gewinnt Bezirksderby gegen die TSU Hofkirchen klar!

Details Sonntag, 19. September 2021 14:17

In der 6. Runde der Bezirksliga Nord trafen die Union Lembach und die TSU Hofkirchen im Bezirksderby aufeinander. Beide Mannschaften mussten in der vergangenen Woche die Punkte teilen und nahmen sich im Bezirksderby am Samstag die drei Punkte vor. Lembach konnte Runde fünf gegen die Union Arnreit ein 1:1 herausholen, während die Gäste in Ottensheim über ein 2:2 nicht hinauskamen. Die rund 400 Zuseher bekamen in einem interessanten Match satte 6 Treffer zu sehen.

Heimelf mit Blitzstart

Bereits nach fünf Minuten jubelten die heimischen Fans über die Führung der Union Lembach. Nach einem Fehler von Andreas Plöderl fing Stefan Hinterleitner den Ball ab, dribbelte Gästekeeper Aichbauer aus und legte für den jungen Jakob Pechmann auf, der die Kugel nur noch über die Linie drücken musste. Danach hatten die Gäste die Ausgleichschance, konnten diese aber nicht verwerten und so nutzte Lembach in Minute 33 eine weitere Möglichkeit und erhöhten auf 2:0. Kapitän Felix Hofmann stand nach einer Ecke goldrichtig und nickte ein. Mit diesem Ergebnis schickte Schiedsrichter Roland Eidenberger die Mannschaften in die Kabinen.

Lembach erhöht gleich nach Wiederanpfiff

Auch nach dem Seitenwechsel legten die Heimischen erneut stark los und belohnten sich für eine engagierte Leistung. Stefan Hinterleitner nutzte vier Minuten nach dem Wiederanpfiff eine Chance eiskalt aus und erzielte das 3:0. In der 55. Minute tankte sich dann Lembachs Pechmann auf der Seite durch, legte perfekt in den Strafraum und Seperovic lies sich die Chance auf das 4:0 nicht entgehen. In der 62. Minute war das Derby dann entgültig entschieden, als Stefan Schürz mit einem Hammer aus der zweiten Reihe das 5:0 herstellte. Den Gästen gelang am Samstagabend nicht viel, doch der Ehrentreffer sollte ihnen nicht verwehrt bleiben. Tobias Wakolbinger erzielte in der 73. Minute das 5:1. Dies war zugleich der Endstand. Die Mittermayr-Elf konnte damit mit der TSU Hofkirchen punktemäßig gleichziehen. Beide Mannschaften stehen nun mit acht Punkten aus sechs Spielen im Tabellenmittelfeld. Für beide Mannschaften steht in der kommenden Runde eine schwierige Aufgabe auf dem Matchplan. Lembach muss auswärts zum nächsten Derbykracher bei Tabellenführer Union Julbach antreten, während Hofkirchen zu Hause auf den Tabellenzweiten SV Freistadt trifft.

Robert Dietl (Sektionsleiter Union Lembach): "Wir haben die Gäste defensiver erwartet, sie haben aber von Beginn an versucht mit zuspielen, woraus sich für uns gute Räume ergeben haben. Wir hatten bereits nach zwei Minuten eine Riesenchance und nach dem frühen 1:0 waren wir meiner Meinung nach 90 Minuten überlegen. Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können."

