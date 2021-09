Union Altenberg feiert klaren 0:3 Auswärtssieg in Wartberg/Aist!

Details Freitag, 24. September 2021 21:50

In der siebten Runde der Bezirksliga Nord traf bereits am Freitagabend die TSU Wartberg/Aist auf die Union Altenberg.

Während die Gäste mit elf Punkten aus den ersten sechs Runden auf Tabellenplatz 3 standen, konnten die Heimischen bei einem Spiel weniger erst zwei Punkte sammeln und noch keinen vollen Erfolg feiern. Beide Mannschaften nahmen sich für das Aufeinandertreffen viel vor, am Ende konnte sich die Seyr-Elf aus Altenberg deutlich durchsetzen.

TSU Wartberg startet besser, Elfmeter stellt Spiel auf den Kopf

Die Heimischen starteten ambitioniert in das Match gegen die Union Altenberg und hätten bereits nach drei Minuten in Führung gehen können. Gästetorwart Florian Peyrl bewies aber, dass er schon voll im Spiel angekommen war und parierte glänzend. Nach 16 Minuten hatte die TSU Wartberg die nächste Chance. Nach einer Ecke setzte die Heimelf den Kopfball aber knapp über die Latte. Kurz danach war erneut Torwart Peyr mit einer Parade zur Stelle. Erst danach kamen auch die Gäste wieder zu Torchancen und der schnelle Flügelspieler Mathias Ramerstorfer wurde in Minute 22 im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Schiedsrichter Lukas Schüttengruber entschied folgerichtig auf Elfmeter. Dominik Seyr, Altenbergs bester Torschütze in der laufenden Saison, blieb im Duell mit Wartbergs Torwart Bernhard Weiss nervenstark und verwandelte zur Gästeführung. Kurz vor der Pause erhöhte die Seyr-Elf nach tollen Kombinationen auf 2:0. Oliver Pfarhofer erzielte mit einem platzierten Schuss aus rund 20 Metern den zweiten Treffer. Somit ging es mit einem komfortablen Vorsprung für die Gäste in die Kabinen.

Altenberg bleibt auch in Halbzeit 2 spielbestimmend

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste noch einmal das Spieltempo. Immer wieder wurde der pfeilschnelle Mathias Ramerstorfer auf der Seite in die Tiefe geschickt und stellte die heimische Defensive vor eine schwierige Aufgabe. In der 67. Minute belohnte sich der stark aufspielende Ramerstorfer dann selbst mit dem dritten Treffer am Freitagabend. Danach hätte Wartberg mit einer Doppelchance innerhalb weniger Minuten den Anschlusstreffer erzielen können, ein Tor wollte aber einfach nicht gelingen. In den Schlussminuten hätte Altenberg durchaus Chancen auf den vierten Treffer gehabt, konnten den Ball aber nicht mehr im Kasten von Bernhard Weiss unterbringen. Somit blieb es beim deutlichen 0:3 Sieg für die Gäste, die mit 14 Punkten aus sieben Spielen einen starken Start in die Saison hingelegt haben.

Erwin Seyr (Trainer Union Altenberg): "Wartberg startete überraschend offensiv und sehr aggressiv. Wir hatten damit gerechnet, dass sie alles in die Waagschale werfen, aber sie starteten wirklich gut ins Spiel. Wir haben gut dagegengehalten und zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 erzielt und sind dann immer stärker geworden. Danach hatten wir sehr viele Chancen und hätten durchaus höher gewinnen können. Die Offensivabteilung war heute glänzend und dadurch auch zu stark für Wartberg. Ich bin sehr zufrieden mit der heutigen Leistung!"

