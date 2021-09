Union Arnreit feiert knappen 2:1 Auswärtssieg gegen SV Hellmonsödt!

Details Samstag, 25. September 2021 17:23

Der SV Hellmonsödt war am Freitagabend in der siebten Runde der Bezirksliga Nord Gastgeber für die Kicker der Union Arnreit. Beide Mannschaften konnten in der vergangenen Runde keinen vollen Erfolg feiern. Die Heimischen mussten sich mit einem 2:2 Unentschieden gegen die TSU Wartberg/Aist begnügen, während die Union Arnreit im Schlager gegen den SV Freistadt eine bittere 0:3 Niederlage hinnehmen musste.

Die Union Arnreit verlor vergangene Woche zudem Stammtorwart Dominik Neumüller, der mit einer schweren Gesichtsverletzung länger ausfallen wird. Beim SV Hellmonsödt gab es in der vergangenen Woche eine Änderung am Trainerposten. Horst Söllradl wurde nach Meinungsverschiedenheiten durch Daniel Matischek ersetzt. Dieser nahm sich mit seiner Mannschaft für sein Debüt als Kampfmannschaftstrainer natürlich viel vor. Am Ende setzten sich aber die Gäste knapp durch.

Mittermayr bringt Gäste in Führung

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften langsam an den Gegner heran. Das Spiel verlief in der ersten Viertelstunde meist im Mittelfeld. In der 16. Minute gelang der Dollhäubl-Elf dann der Führungstreffer. Jonas Mittermayr erzielte die Führung für die Gäste.

Doch damit gaben sich die Arnreiter noch nicht zufrieden. Nur neun Minuten später stand der Goalgetter vom Dienst goldrichtig. Kevin Aiglstorfer kam nach einem weiten Einwurf per Kopf an den Ball und nickte zum 0:2 ein. Nach dem zweiten Gegentreffer kam die Heimelf immer besser in Spiel und auch zu den ersten Torchancen. In der 35. Minute hatten die heimischen Fans schon den Jubelschrei auf den Lippen, doch Arnreits Ersatztorwart Christian Zoitl bewies, dass sich die Mannschaft in den kommenden Wochen auf einen starken Rückhalt verlassen kann. Mit einer tollen Reaktion im Eins-gegen-Eins-Duell hielt er die Null fest. Somit ging es mit einem 0:2 aus Sicht der Heimischen zum Pausentee in die Kabinen.

Kein schneller Treffer nach dem Seitenwechsel

Neo-Trainer Daniel Matischek reagierte zur Halbzeit und nahm Umstellungen vor. Die Heimischen setzten alles auf eine Karte und versuchten gefährlich vors Gästetor zu kommen. Doch wie in den Vorwochen stand die Abwehr rund um Kapitän Manfred Gahleitner und Manuel Lindorfer defensiv sehr stabil. Erst in der Schlussviertelstunde wurden die Heimischen noch einmal druckvoll und hätten in der 80. Minute den Anschlusstreffer erzielen müssen. Ein Tor wollte aber wieder nicht gelingen. Erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit gelang Alexander Baumgartner das 1:2, was aber zugleich der Endstand im Freitagabendspiel war.

Thomas Dollhäubl (Trainer Union Arnreit): "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und waren von Beginn an aggressiver. Bis zur Halbzeit haben wir das Spiel ganz klar im Griff gehabt. Nach dem Seitenwechsel haben die Heimischen umgestellt und wir kamen immer mehr unter Druck. Die Defensive ist aber bis kurz vor dem Ende wieder richtig gut gestanden. Wir haben in der zweiten Hälfte einige Konterchancen nicht genutzt und so blieb es auch bis zum Ende spannend. Alles in allem denke ich aber, dass der Sieg aufgrund der starken ersten Hälfte in Ordnung geht. Für die tolle Leistung gibt es ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft."

