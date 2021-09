DSG Union Putzleinsdorf setzt sich vor eigenem Publikum gegen den SV Gallneukirchen durch!

Details Samstag, 25. September 2021 23:27

In der siebten Runde der Bezirksliga Nord traf der SV Gallneukirchen auswärts auf die Mannschaft der DSG Union Putzleinsdorf. Während die Mujkanovic-Elf in der vergangenen Woche einen klaren 4:0 Auswärtssieg gegen den UFC Haibach/Donau feiern konnte, mussten sich die Gallier überraschend vor eigenem Publikum der Union Vorderweißenbach mit 3:4 geschlagen geben. Beide Mannschaften wollten mit einem Sieg ein Zeichen setzen und in der Tabelle nach oben klettern. Gelungen ist dies nur der Heimmannschaft aus Putzleinsdorf, die sich am Ende mit 2:0 durchsetzte.

Torlose erste Hälfte

Beide Mannschaften tasteten sich langsam an den Gegner heran, kamen danach aber auch zu einigen Halbchancen. In der siebten Spielminute hatten die Heimischen die erste Chance des Spiels, danach hätten die Gallier nach zwei Fehlern in Putzleinsdorfs Defensive die Führung erzielen können. Beide Mannschaften wurden aber nicht richtig zwingend und so schickte Schiedsrichter Raphael Wagner die beiden Teams ohne Treffer in die Halbzeitpause.

Markythan bringt Heimelf in Führung

Putzleinsdorf-Coach Adis Mujkanovic fand in der Kabine anscheinend die richtigen Worte, denn seine Mannschaft startete perfekt in die zweite Spielhälfte. Nur vier Minuten nach dem Wiederanpfiff gelang Mathyas Markythan der schnelle Führungstreffer für die Heimelf. Nach einer Flanke von der linken Seite stand der Angreifer goldrichtig und traf zum 1:0. Danach verlief die zweite Spielhälfte meist im Mittelfeld, da sich beide Mannschaften gegenseitig gut im Griff hatten.

Erst kurz vor dem Ende entschied die DSG Union Putzleinsdorf das Spiel für sich. Die Gäste aus Gallneukirchen setzten zur Schlussoffensive an und riskierten nach vorne, um den wichtigen Ausgleich zu erzielen. Dadurch ergaben sich für die Heimischen viele Räume, die sie in der 87. Minute eiskalt ausnutzten. David Berger erzielte nach einem weiten Abschlag und einem Abwehrfehler in Gallneukirchens Defensive mit dem 2:0 die späte Entscheidung und lies die heimischen Fans jubeln.

Damit steht die DSG Union Putzleinsdorf nach sieben Runden mit 11 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, während die Gäste aus Gallneukirchen immer weiter ins hintere Tabellendrittel abrutschen und nur noch auf Rang 10 Platz nehmen.

Adis Mujkanovic (Trainer DSG Union Putzleinsdorf): "Wir haben heute eine richtig gute Leistung gezeigt und waren in der ersten Halbzeit klar überlegen. Gallneukirchen hätte zwar in der ersten Hälfte mit einer Riesenchance in Führung gehen können, nach der Halbzeit haben wir aber gleich das Tor erzielt und konnten danach befreit aufspielen. Alles in allem geht der Sieg meiner Meinung nach in Ordnung."

