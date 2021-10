Union Lembach besiegt SV Hellmonsödt im Nachtragsspiel der Runde 3!

Details Donnerstag, 30. September 2021 10:19

Am Mittwochabend traf der SV Hellmonsödt vor eigenem Publikum im Nachtragsspiel der dritten Runde der Bezirksliga Nord auf die Union Lembach. Beide Mannschaften mussten am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage hinnehmen. Der SV Hellmonsödt musste sich vor den eigenen Fans gegen die Union Arnreit knapp mit 1:2 geschlagen geben und die Kicker der Union Lembach kassierten im Bezirksderby gegen den unangefochtenen Tabellenführer Union Julbach eine 2:0-Auswärtspleite.

Im Nachtragsspiel wollten die beiden Mannschaften Boden auf die vorderen Tabellenränge gut machen. Am Ende jubelten die Kicker der Union Lembach über den wichtigen Dreier.

Keine Tore, dafür andere Kuriositäten in Halbzeit eins

Bereits vor dem Spiel gab es kurzfristige Änderungen im Bezug auf die Spielleitung. Schiedsrichter Jasmin Imsirovic zog sich beim Aufwärmen eine Verletzung zu und musste daher seinem Assistenten Haliti den Vortritt überlassen. Bereits vier Minuten nach dem Anpfiff jubelten die Heimischen über die vermeintliche Führung. Dem Treffer war jedoch ein Foulspiel an Gästekeeper Schinkinger vorausgegangen. Daher entschied der Unparteiische folgerichtig und es blieb beim 0:0. Schinkinger versuchte danach weiterzuspielen, musste nach knapp 25 Minuten aber verletzt den Platz verlassen. Bernhard Pötscher kam für ihn ins Spiel und hielt in einer chancenarmen Halbzeit eins die Null fest.

Lembach in Halbzeit zwei kaltschnäuziger

Erst nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel für die Zuseher am Mittwochabend etwas spannender. Kurz nach Wiederanpfiff hätte Stefan Hinterleitner die Union Lembach in Front bringen können, scheitertete aber im Eins-gegen-Eins-Duell am Heimkeeper. Rund 30 Minuten vor dem Ende hatten die Fans des SV Hellmonsödt die Jubelschreie auf den Lippen. Michael Schwarz rutschte aber völlig freistehend im Strafraum aus und konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. Danach versuchten beide Trainer mit Spielerwechseln frischen Wind und die entscheidenden Akzente ins Spiel zu bringen. In der 77. Minute hielt Lembachs Ersatzkeeper Bernhard Bötscher seine Mannschaft im Spiel. Aus kurzer Distanz reagierte er gegen Thomas Hofer perfekt und parierte. Quasi im Gegenzug gelang den Gästen der entscheidende Treffer im Nachtragsspiel. Nach einem Pass in die Tiefe lief Lembachs Angreifer Hinterleitner alleine auf Torwart Seyr zu und brachte den Ball im Tor unter. Danach setzte die Heimelf zur Schlussoffensive an, brachte den Ball aber nicht am starken Bötscher vorbei. In der Nachspielzeit warf Hellmonsödt alles nach vorne, Lembach spielte nach einem Defensivfehler der Heimelf den Konter über Martin Leibetseder eiskalt zu Ende und erhöhte vor dem Schlusspfiff noch auf 2:0. Die Union Lembach rückte durch den Sieg in der Tabelle bis auf Rang 5 vor.

Robert Dietl (Obmann Union Lembach): "Das Spiel war nicht unbedingt berauschend. Hellmonsödt hat defensiv agiert und auf Konter gewartet. Dadurch sind sie immer wieder gefährlich vors Tor gekommen. Leider mussten wir dann auch noch unseren Tormann verletzt austauschen. Bernhard Bötscher hat seine Sache aber gut gemacht und die Null festgehalten. Meiner Meinung nach wäre ein Unentschieden auch gerecht gewesen, am Ende waren wir die glücklichere Mannschaft und nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit."

