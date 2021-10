Union Putzleinsdorf feiert 6:0 Kantersieg in Ottensheim!

Details Samstag, 02. Oktober 2021 13:17

Bereits am Freitagabend war TSV Ottensheim Gastgeber für die Mujkanovic-Elf aus Putzleinsdorf. Während die Heimelf von Trainer Eduard Popa immer noch auf den ersten vollen Erfolg wartet und am Ende der Tabelle platziert war, hatten die Kicker der Union Putzleinsdorf am vergangenen Wochenende mit einem 2:0 Heimerfolg gegen den SV Gallneukirchen zu überzeugen gewusst.

Die Gäste gingen als Favorit in das Match und planten natürlich einen vollen Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht ein, um in der Tabelle weiter im vorderen Drittel zu bleiben. Dies sollte ihnen auch eindeutig gelingen. Am Ende fuhr die Mujkanovic-Elf einen 6:0 Kantersieg ein.

Torspektakel in Halbzeit eins

Die Mannschaft von Trainer Adis Mujkanovic erwischte einen perfekten Start. Bereits nach vier Minuten hatten die Gäste die erste Chance des Spiels. Nur drei Minuten später machte die Heimdefensive wie bereits in vielen Spielen zuvor einen individuellen Fehler in der Defensive. Putzleinsdorfs David Berger lies sich diese Chance nicht entgehen und nutzte den Abwehrfehler eiskalt zur frühen Führung aus.

Auch danach schlichen sich bei der Popa-Elf immer wieder Fehler im Aufbauspiel ein, die den Gästen Torchancen auflegten. David Berger vergab in der 22. Minute eine hundertprozentige Torchance, doch Julian Aiglsdorfer machte es vier Minuten später besser. Nach einer Flanke von Sebastian Pühringer nickte Putzleinsdorfs Flügelspieler zum 2:0 ein.

In der 30. Minute erhöhte Putzleinsdorfs Legionär Markythan bereits auf 3:0. Nach einem Zuspiel von Clemens Peer zog der Angreifer von der Strafraumgrenze ab und lies Heimgoalie Huysmans keine Chance.

Kurz vor der Halbzeit ging es dann Schlag auf Schlag. Innerhalb drei Minuten erhöhten die Gäste von 3:0 auf 6:0!

David Berger mit einem Tor in der 42. Minute und Mathias Markythan mit zwei Treffern stellten den Sieg der Gäste noch vor dem Pausenpfiff sicher.

Torlose zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel nahmen sich die Gäste etwas zurück, kamen aber immer wieder zu gefährlichen Torchancen. Anders als in Halbzeit eins konnten sie diese aber nicht verwerten.

Der eingewechselte Alexander Ecker traf in der 60. Minute nur den Querbalken und kurz danach vergaben die Gäste eine weitere hundertprozentige Tormöglichkeit.

Für die Heimelf ergaben sich auch in der zweiten Hälfte kaum Torchancen und so blieb es schlussendlich bei einem deutlichen 0:6. Die Popa-Elf steht damit weiterhin ohne Sieg mit der roten Laterne am Ende der Tabelle, während Putzleinsdorf mit dem Sieg im oberen Tabellendrittel bleibt.

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf): "Wir sind relativ gut in die Partie gestartet und haben mit hohem Tempo agiert. Meiner Meinung nach war das für den Gegner zu viel. Durch die drei Tore kurz vor der Halbzeit war die Partie dann gelaufen. Nach dem Seitenwechsel sind wir dann nicht mehr ganz so präsent gewesen, hatten aber immer wieder gefährliche Chancen aus Standards. Am Ende war es ein verdienter und klarer Auswärtssieg.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!