SV Freistadt gewinnt Spitzenspiel gegen Tabellenführer Union Julbach!

Details Samstag, 02. Oktober 2021 13:25

Am Freitagabend trafen sich die Mannschaften SV Freistädter Bier und Tabellenführer Union Julbach im Zuge der achten Runde der Bezirksliga Nord zum Spitzenspiel. Während die Gäste aus dem oberen Mühlviertel noch immer mit dem Punktemaximum von 21 Punkten aus sieben Spielen anreisten, hatten die Heimischen für das direkte Aufeinandertreffen viel vor. Mit einem Sieg hätte die Rössl-Elf den Abstand auf den Tabellenführer auf zwei Punkte verkürzen können. Julbach wollte hingegen natürlich weiter auf und davon ziehen und den Abstand zum ersten Verfolger weiter ausbauen. Die Zuseher erwarteten ein spannendes Spitzenspiel und bekamen dieses auch zu sehen. Am Ende setzte sich die Rössl-Elf mit 3:1 durch.

Heimelf startete druckvoll

Die Rössl-Elf startete mit viel Engagement in das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer. Bereits nach 12 Minuten durften die Spieler vor dem eigenen Publikum jubeln. Nach einem Missverständnis zwischen Gästekeeper Buchmaier und einem Abwehrspieler stand Freistadts Svoboda goldrichtig und nutzte den Fehler der Hintermannschaft eiskalt zur Führung aus. Nach 17 Minuten erzielte der Tabellenzweite den nächsten Treffer. Doch die Feierlaune hielt nicht lange an, da der Schiedsrichter das Tor aufgrund einer Abseitsstellung aberkannte. Die bisher ungeschlagenen Gäste kamen erst nach 20 Minuten zu ihrer ersten Chance, als Jakob Lauss den Ball aus der Distanz knapp am Tor vorbeilegte. Danach fanden die Gäste besser ins Spiel, doch die Rössl-Elf erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Nach einem Freistoß stieg Legionär Svoboda am höchsten und erzielte per Kopf seinen zweiten Treffer am Freitagabend.

Anschlusstreffer nach der Pause bringt Spannung auf

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste das Spiel immer mehr in die Hand und konnten in der 60. Minute den Anschlusstreffer erzielen. Abwehrspieler Kevin Thaller erzielte nach einem Standard per Abstauber das 2:1 und lies Hoffnung beim Tabellenführer aufkommen.

In der Folge stand Schiedsrichter Herbert Viertlmayr zweimal im Mittelpunkt. Zunächst gab der Unparteiische nach einem vermeintlichen Foulspiel keinen Elfmeter für die Gäste, kurz darauf pfiff er auf der Gegenseite einen Strafstoß für die Heimmannschaft. Den Elfmeter verwetete Daniel Lerch nervenstark zum entscheidenden 3:1. Zudem schickte der Referee Julbachs Kasper nach der zweiten gelben Karte vom Feld. Durch den Sieg im Spitzenspiel kommt wieder Spannung im Kampf um die Tabellenführung auf. Die Rössl-Elf verkürzte damit den Abstand zu Tabellenführer Julbach auf zwei Punkte.

Eric Rössl (Trainer SV Freistadt): "Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft! In der ersten Hälfte waren wir dominant und hatten viele Chancen, während Julbach nur ein paar Halbchancen hatte. Nach dem Seitenwechsel kam durch den Anschlusstreffer Spannung auf. Dadurch wurde es hitziger und wir konnten erst durch den Elfer für uns das Spiel entscheiden. Durch die gelb-rote Karte und den Elfertreffer war es dann entschieden."

