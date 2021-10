SV Gallneukirchen feiert 3:1 Derbysieg gegen TSU Wartberg/Aist!

Details Samstag, 09. Oktober 2021 11:18

Bereits am Freitagabend traf die TSU Wartberg/Aist in der neunten Runde der Bezirksliga Nord vor eigenem Publikum auf den SV Gallneukirchen. Beide Mannschaften starteten nicht optimal in die Saison und wollten im 6-Punkte-Spiel unbedingt den wichtigen Dreier einfahren. Mit einem Sieg hätten die Heimischen mit den Gästen von den Punkten her gleichziehen können und gingen auch mit Selbstvertrauen aus dem vergangenen Wochenende ins Spiel. Gegen den UFC Haibach konnten die Aisttaler einen klaren 5:0 Auswärtssieg einfahren, während Gallneukirchen nicht über ein 1:1 Unentschieden gegen die Union Königswiesen hinwegkam. Am Ende setzten sich die Gäste in einem spannenden Spiel mit einem 3:1 Auswärtssieg durch.

SV Gallneukirchen mit Doppelschlag

In der 15. Spielminute hatten die Gäste die erste hochkarätige Torchance. Jakob Gstöttenmair scheiterte mit seinem Abschluss aber am Querbalken und so blieb es vorerst beim 0:0. Auch danach blieben die Gallneukirchner spielbestimmend, doch die Heimelf lauerte auf Kontergelegenheiten und kam in der 22. Minute zu einer Topchance. Gästekeeper Nino Bresnig bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Faustabwehr vor einem Rückstand. Nur fünf Minuten später gelang den Gästen der Führungstreffer. Nach einer mustergültigen Hereingabe von Markus Beneder, der sich zuvor am Flügel durchsetze, lies sich Gallneukirchens Jakob Gstöttenmair seine zweite Chance nicht mehr entgehen und netzte zur 1:0 Führung ein. Nur zwei Minuten später erhöhte Markus Beneder dann selbst mit einem sehenswerten Heber auf 2:0. Mit diesem Ergebnis schickte Schiedsrichterin Linda Thieme die beiden Mannschaften zum Pausentee.

Ausschluss und Anschlusstreffer brachten Spannung ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel schickte die Unparteiische in der 66. Minute Rene Rosenthaler nach einem weiteren Foulspiel mit Gelb-Rot vom Feld. Dadurch sollte noch einmal Spannung bei den rund 480 Zusehern entstehen. Ein Treffer wollte der Pavlovic-Elf erst elf Minuten vor dem Ende durch Manuel Golser gelingen. Danach warf die Heimelf alles nach vorne und setzte Gallneukirchen gehörig unter Druck. Der entscheidende Treffer fiel quasi mit dem Schlusspfiff. In der 95. Minute erhöhte der zuvor eingewechselte Maximilian Huss auf 3:1 für die Mehlem-Elf und stellte somit den Endstand in einem hart umkämpften Spiel her.

Michael Mehlem (Trainer SV Gallneukirchen): "Wir haben trotz einiger verletzter Spieler eine gute Leistung gezeigt und verdient einen wichtigen Derbysieg eingefahren. Trotz des 2:0 Rückstands haben sich die Wartberger nie aufgegeben und gekämpft bis zum Umfallen. Nach dem Ausschluss und dem Anschlusstreffer ist es natürlich nochmal spannend geworden, aber wir haben den Dreier eingefahren und das war sehr wichtig für uns. Erwähnen darf man hier auch einmal, dass die Schiedsrichterin wirklich eine sehr gute Leistung gezeigt hat und das Spiel immer im Griff hatte. Jetzt freuen wir uns auf das nächste Derby gegen die Union Altenberg!"

