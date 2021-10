TSV Ottensheim gibt rote Laterne nach 1:0 Sieg gegen TSU Wartberg/Aist ab!

Details Freitag, 15. Oktober 2021 22:01

In der zehnten Runde der Bezirksliga Nord traf der Tabellenletzte TSV Ottensheim auf die TSU Wartberg/Aist. Beide Mannschaften kamen nicht richtig aus den Startlöchern und sitzen im Tabellenkeller fest. Während sich die Popa-Elf erst zwei Unentschieden aus den ersten neun Spielen erkämpfen konnte, steht Wartberg mit einem Sieg und zwei Unentschieden nur drei Punkte vor dem direkten Konkurrenten. Es wartete somit ein spannendes 6-Punkte-Spiel auf die Zuseher. Am Ende konnte sich das bisherige Tabellenschlusslicht knapp durchsetzen.

Ottensheim gelingt entscheidender Treffer in Wartbergs stärkster Phase

Von Beginn an übernahm der Tabellenletzte das Spielgeschehen. Bereits nach acht Minuten hatte die Heimelf die erste Chance des Spiels. Nach einem Gestocher brachte Wartberg den Ball nicht aus der Gefahrenzone, doch die Heimelf brachte den Ball nicht im Tor unter. Auch danach war die Popa-Elf am Drücker, konnte die Chancen aber nicht entscheidend nützen. In der 17. Minute vergab Ottensheims Offensive die erste richtige Topchance. Nach einem langen Ball verschätzte sich Wartbergs Abwehrreihe, doch Ottensheims Angreifer konnte den Kopfball nicht genau genug platzieren. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten gute Möglichkeiten in Führung zu gehen. Manuel Golser scheiterte zweimal am Heimtormann Huysmans. Genau in der Drangphase der Pavlovic-Elf gelang den Gastgebern kurz vor der Halbzeit der Führungstreffer. Nach einem langen Ball stand Harun Hodzic goldrichtig am Sechzehnereck und versenkte den Ball gekonnt im langen Eck.

Gäste trotz Rückstand zu harmlos

Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Rumetshofer legte die Heimmannschaft erneut stark los. Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte konterte die Popa-Elf, doch Gästekeeper Bernhard Weiss bewahrte seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. In der 66. Minute hatten dann die mitgereisten Gästefans den Jubelschrei auf den Lippen. Nach einem gut aufgebauten Angriff stand Wartbergs frisch eingewechselter Adam Sahin allein im Strafraum, schloss direkt ab und vergab die Riesenmöglichkeit. Erst in den Schlussminuten gelang der Pavlovic-Elf eine weitere Ausgleichschance. Nach einem Eckball köpfte Rene Tischberger knapp über die Latte und vergab damit die letzte Chance des Spiels.

Durch den ersten Sieg gibt der TSV Ottensheim die rote Laterne an den UFC Haibach/Donau ab und zog punktemäßig mit dem direkten Gegner Wartberg gleich.

Eduard Popa (Trainer TSV Ottensheim): "Wir sind gut ins Spiel gestartet und hätten meiner Meinung nach auch einen Elfmeter in der ersten Hälfte bekommen müssen. In den letzten 15 Minuten der ersten Hälfte wurde Wartberg gefährlicher, doch wir erzielten kurz vor der Halbzeit den Treffer zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel waren wir zu hektisch. Wartberg hatte eine richtig gefährliche Chance durch einen Kopfball, der knapp über die Latte ging. Ich denke es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die heute alles gegeben hat und bis zum Ende gekämpft hat. Durch den Sieg können wir Selbstvertrauen tanken und wollen in den letzten drei Runden noch wichtige Punkte sammeln. Ein Pauschallob an meine Mannschaft!"

