Union Vorderweißenbach feiert 2:0 Heimsieg gegen TSU Hofkirchen!

Details Samstag, 23. Oktober 2021 17:57

Am Samstagnachmittag war die TSU Hofkirchen im Zuge der elften Runde der Bezirksliga Nord zu Gast bei der Union Vorderweißenbach. Während die Gäste in der vergangenen Woche eine 0:2 Niederlage gegen Tabellenführer Union Julbach hinnehmen mussten, kam Vorderweißenbach gegen die Union Arnreit zu einem überraschenden Sieg. Beide Mannschaften wollten sich mit einem Sieg im 6-Punkte-Spiel unbedingt vom Gegner entscheidend absetzen. In einem spannenden Aufeinandertreffen setzte sich am Ende die Heimmannschaft mit 2:0 durch.

Torlose erste Hälfte

Die Heimmannschaft ging mit viel Selbstvertrauen ins Spiel und begannen sehr druckvoll. Bereits in den ersten 15 Minuten hatte die Union Vorderweißenbach mehrere Gelegenheiten in Führung zu gehen. In der 17. Minute hatten die heimischen Fans den Jubelschrei bereits auf den Lippen, doch Prihoda setzte den Ball aus kurzer Distanz neben die Stange. Auch vier Minuten später hätte es 1:0 stehen müssen, als Svoboda bereits am Gästekeeper Klaus Aichbauer vorbeigekommen war und nur noch einschieben hätte müssen. Mit einer sehenswerten Abwehraktion konnte ein Defensivspieler der Gäste den Ball aber noch von der Linie kratzen. Danach kam auch die TSU Hofkirchen zu einigen Halbchancen, doch ein Treffer wollte nicht gelingen. Somit schickte Schiedsrichter Mario Scharinger die beiden Mannschaften nach einer torlosen ersten Hälfte in die Kabinen.

Eigentor bringt Vorderweißenbach in Front

Nach dem Wiederanpfiff startete die Union Vorderweißenbach erneut mit einer Topchance. Wolfmayr verzog seinen Abschluss nur knapp am Kreuzeck vorbei. Auch danach hatte die Heimelf einige Torchancen, doch ein Treffer sollte erst in der 70. Minute gelingen. Durch ein Eigentor gelang die 1:0 Führung. Die Gäste aus Hofkirchen gaben sich aber nicht auf, versuchten gleich zum Ausgleich zu kommen. Vorderweißenbachs Torhüter Birngruber zeichnete sich in der 76. Minute mit einer starken Parade aus. Nur drei Minuten später erhöhte die Union Vorderweißenbach auf 2:0. Nach guter Vorarbeit von Wolfmayr musste Dominik Lehner den Ball nur noch über die Linie drücken und stellte die Vorentscheidung her. Trotz Bemühungen der Gäste gelang in den Schlussminuten der Anschlusstreffer nicht mehr und so blieb es beim 2:0 Heimsieg. Durch den Sieg klettert die Heimmannschaft immer mehr in Richtung Tabellenmittelfeld und konnte sich vom Tabellenkeller entscheidend absetzen.

Harald Birngruber (Sektionsleiter Union Vorderweißenbach): "Wir waren hatten von Beginn an mehr Torchancen, konnten aber in der ersten Hälfte keinen Treffer erzielen. Hofkirchen kam nur selten vors Tor - wenn, dann aber richtig gefährlich. In der zweiten Hälfte fiel dann endlich der Führungstreffer und kurz danach das zweite Tor, das die Entscheidung brachte. Meiner Meinung nach war es ein deutlicher und verdienter Sieg."

