7:0! Union Julbach feiert Kantersieg und krönt sich zum Herbstmeister!

Details Samstag, 30. Oktober 2021 21:15

In der zwölften Runde der Bezirksliga Nord traf der Tabellenführer Union Julbach auf den Tabellensiebenten Union Vorderweißenbach.Während sie Boxleitner-Elf unfassbar stark in die Saison startete und nun bereits sechs Punkte vor dem ersten Verfolger SV Freistadt steht, startete die Union Vorderweißenbach schläfrig in die Saison. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam die Mannschaft aber immer besser in Fahrt und kämpfte sich ins Tabellenmittelfeld vor. Im Samstagnachmittagsmatch wollte die Krieg-Elf unbedingt überraschen und dem Tabellenführer Punkte abknüpfen. Am Ende setzte sich die Boxleitner-Elf vor eigenem Publikum aber klar und deutlich durch.

Fünf Treffer in Halbzeit eins

Bereits nach 30 Sekunden jubelten die Heimfans über die frühe Führung des Tabellenführers. Klaus Pfarrwaller stand nach einem Stanglpass goldrichtig und verwertete eiskalt zum 1:0. In der 19. Spielminute erhöhte die Union Julbach bereits auf 2:0. Michael Stöger wurde nach gutem Spielaufbau perfekt in Szene gesetzt und verwertete zum verdienten 2:0. Die Union Vorderweißenbach kam nicht richtig ins Spiel, versuchte immer wieder vors Julbacher Tor zu kommen, doch die Defensive der Heimelf lies nichts zu. In der 33. Minute hätte David Schlägl beinahe das 3:0 erzielt, er scheiterte jedoch an der Stange. Der Treffer zum 3:0 gelang nur eine Minute später Tobias Koblmüller, der den Ball unhaltbar für Gästekeeper Birngruber ins lange Eck knallte. Kaum hatte Schiedsrichter Gierlinger das Spiel wieder angepfiffen jubelten die Heimfans erneut. Der Tabellenführer spielte unfassbar stark auf. Nach einem Lochpass war Jakob Lauss allein auf weiter Flur und lies sich die Chance aufs 4:0 nicht mehr nehmen. Erneut drei Minuten später pfiff Schiedsrichter Armin Gierlinger nach Foulspiel im Strafraum Elfmeter für die Boxleitner-Elf. Stefan Barth nahm sich der Verantwortung an und knallte das Leder unter die Latte zum 5:0 Pausenstand.

Tabellenführer auch in Halbzeit zwei spielbestimmend

Nach dem Seitenwechsel versuchte sich die Union Vorderweißenbach noch einmal aufzubäumen. Nachdem der Spitzenreiter der kurzen Druckphase standhielt, verflachte das Spiel ein wenig. Die Union Julbach erspielte sich aber immer wieder die eine oder andere gute Chance und so war es in der 69. Minute erneut Jakob Lauss nach einem feinen Lochpass von Stefan Barth, der im Eins-gegen-Eins-Duell mit Birngruber die Oberhand behielt und das 6:0 erzielte. Quasi mit dem Schlusspfiff erhöhte Patrick Auberger auch noch auf 7:0.

Thomas Boxleitner (Trainer Union Julbach): "Wir waren von Anfang an voll da. Meiner Meinung nach war es das beste Spiel seit meiner Amtszeit in Julbach. Wir müssen jetzt einmal realisieren, was wir mit dem Herbstmeistertitel erreicht haben und am nächsten Wochenende im Kracher gegen Putzleinsdorf noch einmal alles abrufen. Man muss dem Gegner heute zu Gute halten, dass sie wirklich guten Fußball spielen können und sich nie aufgegeben haben."

