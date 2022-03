Lembach kassiert Niederlage in Gallneukirchen in letzter Minute!

Details Sonntag, 20. März 2022 13:05

Gallneukirchen trug gegen die Union Lembach vor einer fantastischen Kulisse (450 Zuseher) einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SV Gallneukirchen. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen. Lembach hatte das Nachtragsspiel gegen Wartberg letzte Woche nach einer spielerisch enttäuschenden Leistung knapp verloren.

Erste Topchance nach nur acht Minuten für die Heimischen: nach einem Freistoß von der Seite kommt Midzic im Fünfer frei zum Ball, Schinkinger hält. Vor allem Gallneukirchen hat in den ersten 30 Minuten Probleme im Spielaufbau, bei Gallneukirchen fehlen aber nach wie vor die klaren Torchancen. In der 39. Minute zieht Felix Hofmann von der Strafraumgrenze ab, der Ball geht aber knapp drüber. Kurz vor dem Seitenwechsel finden die Gäste eine 100%-ige Torchance vor: Bresnig wehrt einen abgefälschten Seperovic-Freistoß zur Seite ab, Timpner's Nachschuss wird auf der Linie geblockt.

In der 60. Minute scheitert Gallneukirchens Schinagl vor Schinkinger, allerdings wieder Abseits. Nach 70 Minuten sehen die Zuseher eine Topchance nach einem schönen Solo von Würzl, dieser legt aber nicht optimal quer auf Hinterleitner und Bresnig entschärft die Situation. In der 76. Minute vergibt Schinagl aus fünf Metern nach flacher Hereingabe von Penzenleitner - das war durchaus eine tolle Gelegenheit für die Gastgeber. Gallneukirchen bricht dann den Bann in der Nachspielzeit, als Michael Schinagl das erste und entscheidende Tor des Spiels erzielt (92.) und die vielen Zuseher jubeln lässt.

Sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Gallneukirchen momentan auf dem Konto. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der der Gastgeber ungeschlagen ist.

Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat die Union Lembach derzeit auf dem Konto. Gewinnen hatte beim Gast zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück.

Der SV Gallneukirchen setzte sich mit diesem Sieg von Lembach ab und nimmt nun mit 22 Punkten den fünften Rang ein, während die Union Lembach weiterhin 18 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist Gallneukirchen zum SV Freistädter Bier, zeitgleich empfängt Lembach den TSV Ottensheim.

Bezirksliga Nord: SV Gallneukirchen – Union Lembach, 1:0 (0:0)

92 Michael Schinagl 1:0