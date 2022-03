Union Putzleinsdorf siegt klar in Hellmonsödt - Berger mit Doppelpack!

Details Sonntag, 27. März 2022 09:25

Hellmonsödt konnte der Union Putzleinsdorf im heimischen Planetenstadion nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor einer tollen Kulisse (350 Zuseher) mit 1:4. Damit wurde Putzleinsdorf der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel im Herbst hatte der Gast mit 4:2 gewonnen.

David Berger brachte die Union Putzleinsdorf in der 21. Minute vom Elfmeterpunkt nach vorn. Für das 1:1 des SV Hellmonsödt zeichnete Michael Schwarz verantwortlich (34.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen, kurz davor hemmerte Wolfgang Ranetbauer das runde Leder ans Lattenkreuz. Remis lautete das Zwischenresultat. Die Union Putzleinsdorf schoss in der 66. Minute dann das Tor zum 2:1, Sebastian Pühringer traf nach einem Gestochere. Wolfgang Ranetbauer erhöhte für Putzleinsdorf auf 3:1 (89.) und sorgte für die Vorentscheidung. Kurz darauf traf David Berger in der Nachspielzeit für die Union Putzleinsdorf (93.) und machte den Sack zu. Schließlich strich die Union Putzleinsdorf die Optimalausbeute gegen Hellmonsödt ein.

Der SV Hellmonsödt findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte: Rang elf. Das Heimteam kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Hellmonsödt in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Putzleinsdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund der Union Putzleinsdorf steht nahezu felsenfest. Erst 14-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit dem Sieg knüpfte Putzleinsdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die U. Putzleinsdorf neun Siege und drei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Union Putzleinsdorf zu besiegen.

Am Sonntag muss der SV Hellmonsödt bei der Union Lembach ran, zeitgleich wird die U. Putzleinsdorf von der Union Königswiesen in Empfang genommen.

Bezirksliga Nord: SV Hellmonsödt – Union Putzleinsdorf, 1:4 (1:1)

93 David Berger 1:4

89 Wolfgang Ranetbauer 1:3

66 Sebastian Pühringer 1:2

34 Michael Schwarz 1:1

21 David Berger 0:1