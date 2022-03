Vor 450 Zusehern: SV Gallneukirchen gewinnt Krimi gegen SV Freistadt!

Details Sonntag, 27. März 2022 10:09

Die Differenz von einem Treffer brachte Gallneukirchen gegen Freistadt den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das enge Hinspiel hatte der SV Gallneukirchen durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Michael Schinagl vor 450 Zusehern mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den SV Freistädter Bier. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Gallneukirchen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Freistadt versuchte sein Glück mit weiten Diagonalbällen, Gallneukirchen hingegen mit schnellem Umschaltspiel.

Der SVG belohnt sich für einen guten ersten Abschnitt und führt verdient im ersten Abschnitt! casual1908, Ticker-Reporter

Beide Mannschaften führten eine sehr intensive Partie, direkt nach dem Seitenwechsel fehlten aber die Torchancen auf beiden Seiten. Fabian Hinterreitner erhöhte dann mit einem Abstauber den Vorsprung der Gäste nach 63 Minuten auf 2:0. Wenige Minuten später verkürzte Freistadt auf 1:2 (80.), die gute Hereingabe per Kopf verwertete Michael Würzl ebenfalls per Kopf. Am Schluss siegte der SV Gallneukirchen gegen das Heimteam. In einem Krimi verpassten die Gallier eine frühere Vorentscheidung und mussten daraus resultierend bis zum Abpfiff zittern. Am Ende feierten die Gäste aber einen verdienten Derbysieg aufgrund der besseren Torchancen. Freistadt war spielerisch überlegen, ließ jedoch die letzte Konsequenz vor dem Tor vermissen.

In der Tabelle liegt der SV Freistädter Bier nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Freistadt derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SV Freistädter Bier in dieser Zeit nur einmal gewann.

Trotz der drei Zähler machte Gallneukirchen im Klassement keinen Boden gut. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der SV Gallneukirchen momentan auf dem Konto. Acht Spiele ist es her, dass Gallneukirchen zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am nächsten Sonntag reist Freistadt zum TSV Ottensheim, zeitgleich empfängt der SV Gallneukirchen die Union M-TEC Arnreit.

Bezirksliga Nord: SV Freistädter Bier – SV Gallneukirchen, 1:2 (0:1)

80 Michael Wuerzl 1:2

63 Fabian Hinterreitner 0:2

42 Michael Schinagl 0:1