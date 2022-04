Union Lembach beendet Sieglos-Serie!

Details Samstag, 02. April 2022 06:31

Für den SV Hellmonsödt gab es vor 200 Zusehern in der Partie gegen die Union Lembach, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Lembach als Favorit ins Spiel gegen Hellmonsödt – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte die Union Lembach beim SV Hellmonsödt einen 2:0-Sieg eingefahren.

Markus Hintringer stellt die Weichen für Lembach auf Sieg, als er in Minute acht mit dem 1:0 zur Stelle ist. Schönes Solo von Jonas Pechmann inklusive Gurkerl am Flügel, seine Flanke verwertet Markus Hintringer eiskalt und ohne Probleme - keine Chance für den Keeper. In der ersten Viertelstunde verzeichnet Lembach viele Spielanteile, Hellmonsödt bis zu diesem Zeitpunkt mit keinem einzigen gefährlichen Schuss auf das Tor. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Nach der Pause finden die Gäste gleich eine riesen Ausgleichsmöglichkeit vor: Distanzschuss von Oyrer nach Ballverlust im Aufbauspiel, Bötscher fängt aber sicher und hält vorerst die Null. In der 61. Minute bringt Jakob Pechmann das Netz für die Union Lembach zum Zappeln: schöner Ball von Seperovic auf Pechmann und der schießt trocken ein. In der 62. Minute vergibt Hellmonsödts Oyrer seine dritte Chance, wieder ist der Lembacher Tormann zur Stelle. Das 3:0 fällt dann in der 70. Spielminute: schöner Angriff der Lembacher, Patrick Schürz flankt auf Andreas Hofer und der verwertet souverän. Für das 1:3 von Hellmonsödt zeichnete Michael Schwarz verantwortlich (89.) - er sorgt damit noch für etwas Ergebniskorrektur.

Lembach belohnt sich heute nach einer ansprechenden Leistung, erster 3er seit dem Derbysieg gegen Putzleinsdorf Anfang/Mitte Oktober Klaus Draxler, Ticker-Reporter

Die Union Lembach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Lembach verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte die Union Lembach endlich wieder einmal drei Punkte.

In der Tabelle liegt Hellmonsödt nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Der Gast kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der SV Hellmonsödt taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Sonntag reist Lembach zum SV Freistädter Bier, zeitgleich empfängt Hellmonsödt die Union Königswiesen.

Bezirksliga Nord: Union Lembach – SV Hellmonsödt, 3:1 (1:0)

89 Michael Schwarz 3:1

70 Andreas Hofer 3:0

61 Jakob Pechmann 2:0

8 Markus Hintringer 1:0