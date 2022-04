Union Putzleinsdorf auf Aufstiegskurs - deutlicher Sieg in Königswiesen!

Details Montag, 04. April 2022 10:36

Für die Union Königswiesen gab es in der Heimpartie gegen die Union Putzleinsdorf, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Putzleinsdorf als Favorit ins Spiel gegen Königswiesen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

In der zwölften Minute ging die Union Königswiesen in Führung, Florian Häusler traf vom Elfmeterpunkt zum 1:0 nach einem Handspiel eines Verteidigers. David Berger witterte seine Chance und schoss den Ball nach Vorarbeit von Matyas Markytan zum 1:1 für die Union Putzleinsdorf ein (33.). Wolfgang Ranetbauer brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gasts über die Linie (36.), die Vorarbeit leistete erneut Matyas Markytan. Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, der Ligaprimus nahm die knappe Führung aber mit in die Kabine.

In der 76. Minute stellte die Union Putzleinsdorf das 3:1 sicher, Sebastian Pühringer traf nach wunderbarer Vorarbeit von René Aichbauer. Aichbauer krönte dann in der 87. Minute seine starke Leistung und fixierte selbst den 4:1-Endstand für Putzleinsdorf in einer ruppigen Partie. Am Ende verbuchte die Union Putzleinsdorf gegen die Union Königswiesen die maximale Punkteausbeute.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt Königswiesen den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die Union Königswiesen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die errungenen drei Zähler gingen für die U. Putzleinsdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. In der Defensive von Putzleinsdorf griffen die Räder ineinander, sodass die Union Putzleinsdorf im bisherigen Saisonverlauf erst 15-mal einen Gegentreffer einsteckte. Mit dem Sieg baute Putzleinsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die U. Putzleinsdorf zehn Siege, drei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Union Putzleinsdorf zu besiegen.

Kommende Woche tritt die U. Königswiesen beim SV Hellmonsödt an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt die U. Putzleinsdorf Heimrecht gegen die TSU Wartberg/Aist.

Bezirksliga Nord: Union Königswiesen – Union Putzleinsdorf, 1:4 (1:2)

87 Rene Aichbauer 1:4

76 Sebastian Puehringer 1:3

36 Wolfgang Ranetbauer 1:2

33 David Berger 1:1

12 Florian Haeusler 1:0