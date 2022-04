SV Freistadt zwingt Atzgerstorfer-Elf erneut in die Knie

Details Samstag, 09. April 2022 11:17

Zum Auftakt der 17. Runde der Bezirksliga Nord kreuzten der SV Freistädter Bier und die Union Lembach die Klingen. Beide Teams konnten in der Vorwoche jeweils einen vollen Erfolg landen und wollten einen "Dreier" nachlegen. Dieses Vorhaben konnten am Feitagabend nur die Mannen von Coach Reinhard Klug realisieren, die mit einem hauchdünnen 1:0-Sieg den Rückstand auf Ligaprimus Julbach auf vorerst einen Punkt minimierten. Die Atzgerstorfer-Elf hingegen zog nach einer Heimpleite im Hinspiel auch im Holzhaider-Stadion den Kürzeren und rangiert nach der bereits dritten Niederlage im Frühjahr weiterhin im Niemandsland der Tabelle.

Klug-Elf mit früher Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Balaj bekamen rund 250 Besucher eine spielbestimmende Klug-Elf zu sehen. Der SVF agierte überaus aggressiv, fand gut in die Partie und bestimmte das Geschehen. Schon in der Anfangsphase belohnten sich die Heimischen für ihr engagiertes Auftreten und durften in Minute zwölf den Führungstreffer bejubeln. Nach einem Angriff über links legte Michael Würzl den Ball geschickt in den Rückraum, Kapitän Roman Lanzerstorfer fackelte nicht lange, zog aus rund 18 Metern ab und stellte mit seinem vierten Saisontreffer auf 1:0. Die Gäste steckten das Gegentor weg, hielten fortan beherzt dagegen und das Spiel offen, eine klare Ausgleichschance konnten sich die Mannen von Trainer Christian Atzgerstorfer aber nicht erarbeiten, im Gegenteil. Kurz vor der Pause hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, als Ondrej Svoboda von der linken Seite einen Stanglpass schlug, Würzl setzte das Spielgerät aus kurzer Ditanz jedoch neben den Kasten.

Hölzl sieht Rot

Wie schon in Halbzeit eins fanden die Freistädter auch nach Wiederbeginn gut ins Spiel und kreierten vor dem Lembacher Gehäuse immer wieder gefährliche Aktionen, der vorentscheidende zweite Treffer wollte dem SVF aber nicht gelingen. Nach einem Schiedsrichterball zugunsten der Hausherren startete der SVF nach 70 Minuten einen schnellen Angriff. Nachdem Christoph Wiener im Lembacher Strafraum von den Beinen geholt wurde, zeigte der Referee auf den Punkt. Würzl schnappte sich die Kugel, setzte den fälligen Elfmeter jedoch an die Querlatte. Wenige Minuten später waren die Freistädter nur noch zu zehnt, als Thomas Hölzl bei einem Zweikampf zu spät kam und Rot sah. In der Folge stand das Match auf Messers Schneide und blieb bis zum Schluss spannend, die Gäste konnten die numerische Überzahl aber nicht nutzen und liefen dem Rückstand vergeblich hinterher.



Detail am Rande: Obwohl Lembachs Felix Hofmann nicht vom Platz gestellt wurde, notierte Referee Balaj am Spielbericht eine Rote Karte für den Union-Kapitän....

Eric Rössl, Sportlicher Leiter SV Freistadt:

"Es war ein ebenso verdienter wie wichtiger Sieg und konnten einen Schritt nach vorne machen. Um in der Tabelle den Anschluss zu wahren, wollen war im kommenden Heimspiel gegen Hellmonsödt einen Dreier nachlegen".

Die Besten:

Freistadt: Michael Haiböck (IV), Simon Sonnberger (ZM) und Marco Hochmaier