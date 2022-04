UFC Haibach/Donau knöpft Tabellenführer Julbach Punkt ab

Details Sonntag, 10. April 2022 13:17

In der 17. Runde der Bezirksliga Nord empfing die Union Thaller Fassaden Julbach den UFC Haibach/Donau zum Duell "David gegen Goliath. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer und dem Schlusslicht waren die Rollen klar verteilt, zumal die Union das Hinspiel in der Fremde mit 3:0 gewinnen konnte. Doch eine Woche nach einem "Dreier" in Hofkirchen traten die Haibacher im Meran Stadion selbstbewusst auf und entführten mit einem 1:1-Unentschieden einen Punkt. Die in der ersten Halbzeit grottenschlechte Boxleritner-Elf konnte sich zwar nach der Pause erheblich steigern, der Ligaprimus wartet jedoch seit 30. Oktober 2021 vergeblich auf ein Erfolgserlebnis.

Pumberger bringt Nachzügler in Front

Von Beginn an bekamen die Zuschauer ein beherztes Auftreten des Nachzüglers zu sehen. Nach dem Sieg vor Wochenfrist glaubte die Ecker-Elf auch am Samstagnachmittag an ihre Chance und wusste durch bedingungslosen Einsatz zu gefallen. Der Favorit verzeichnete zwar mehr Ballbesitz, wusste gegen den "Underdog" aber kein Rezept. So durften die Gäste nach 20 Minuten die nicht unverdiente Führung bejubeln. Nach einem Ausschuss von UFC-Keeper Dominik Schlager blickte Julbach-Kapitän Florian Stadlbauer gegen die Sonne, Armin Pumberger setzte sich im Zweikampf durch und brachte das Schlusslicht in Front. Fortan konnte der Ligaprimus den Haibacher Defensivverbund nicht knacken und fand in Halbzeit eins nur eine klare Chance vor, ein Kopfball von Felix Schauberger strich aber am UFC-Kasten vorbei. Somit ging es mit einer knappen Führung der Gäste in die Kabinen.

Plattner verwandelt und vergibt Elfmeter

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Brandstätter bekamen die Besucher eine ganz andere Heimmannschaft zu sehen. Die Mannen von Trainer Thomas Boxleitner legten nun den Vorwärtsgang ein, entwickelte sich in Durchgang zwei ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene. Die Julbacher drängten auf den Ausgleich, hatten zunächst aber Pech, als ein Kopfball des ebenerst eingewechselten Michael Stöger an die Latte klatschte. Wenig später wurde David Ilk im Haibacher Strafraum von den Beinen geholt - Maximilian Plattner verwandelte den fälligen Strafstoß. Nach dem Ausdleich blieb die Union am Drücker und war drauf und dran, das Spiel zu drehen. In Minute 75 hatten die Julbacher dazu auch die große Chance, doch nach einem Foul an Fabian Pils fand Plattner beim zweiten Elfmeter an diesem Tag in Goalie Schlager seinen Meister. Obwohl der Tabellenführer in der Schlussphase dem Siegtreffer näher war, hatten die Julbacher letztendlich sogar Glück. Denn in der Nachspielzeit konnte Union-Keeper Daniel Buchmaier einen Schuss der Gäste unschädlich machen. Somit wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Helmut Barth, Sportlicher Leiter Union Julbach:

"Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui! Wir wollten den ersten Sieg in diesem Jahr feiern, doch seit geraumer Zeit ist der Wurm drinnen. Dennoch hat vor allem in der zweiten Halbzeit die Leistung gepasst und die Mannschaft alles versucht. Auch wenn wir uns derzeit schwer tun, bin ich zuversichtlich, dass wir wieder in die Spur finden werden".